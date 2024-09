Le ultime notizie sull’attentato a Donald Trump. L’ex presidente americano è tornato allo scoperto, puntando il dito contro l’attuale presidente, Joe Biden, e la sua vice Kamala Harris, quest’ultima sfidante Dem nella corsa alla Casa Bianca. Secondo il tycoon il duplice attentato nei suoi confronti, il primo quasi riuscito e il secondo sventato, è colpa proprio dei suoi sfidanti.

“Dio mi vuole presidente, attentati colpa di Biden e Harris”, precisamente: “Colpa della retorica di Biden e Harris”. Ricordiamo che Ryan Routh, l’attentatore, non ha sparato di conseguenza al momento è accusato solo di possesso illegale di armi. Curiose le parole di Elon Musk, numero uno di Tesla, che si è domandato: “Perché nessuno vuole uccidere i democratici?”.

Ultime notizie, chi è l’attentatore di Donald Trump

Domenica scorsa Donald Trump è stato vittima di un secondo attentato in questa campagna elettorale Usa che sta entrando nella sua fase conclusiva. L’uomo fermato è Ryan Routh che in base a quanto emerso è stato trovato con un fucile AK47 nel golf club di proprietà dell’ex presidente americano, pronto ad ucciderlo.

Numerosi i dettagli emersi sull’uomo nelle ultime ore, a cominciare dal fatto che Routh fosse un sostenitore dell’Ucraina, così come dimostrato da numerosi post pubblicati sulla sua pagina X. Inoltre, in occasione di una intervista all’Afp rilasciata nel 2022, aveva definito Putin un terrorista. Evidentemente a Routh non andava a genio che Trump avesse in qualche modo teso la mano al presidente russo nel corso della sua campagna elettorale, ed ha così pensato di ucciderlo. Intanto Trump ha voluto ringraziare le forze dell’ordine, che rispetto al primo attentato, sono intervenute prima che l’uomo sparasse: “Il lavoro svolto è stato assolutamente straordinario. Sono molto orgoglioso di essere americano!”.

Ultime notizie, si è dimesso il Commissario Ue Breton

Scossone a Bruxelles visto che nella giornata di ieri il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, per via di una differente veduta con la presidente della stessa commissione, la rieletta Ursula von der Leyen.

Breton ha reso pubblica la lettera di dimissioni attraverso la sua pagina su X, e al suo posto è stato scelto Stéphane Séjourné. La von der Leyen, appresa della decisione del commissario, ne ha preso atto ed ha accettato il passo indietro, ringraziandolo per quanto fatto e soprattutto per “i progressi fatti sul Digital services act e sulle altre regolamentazioni relative al digitale”.

Ultime notizie, l’annuncio choc di Bianca Balti

E’ un annuncio choc quello giunto nella giornata di ieri da parte della top model italiana, Bianca Balti. La donna ha annunciato di avere un cancro alle ovaie al terzo stadio e di essersi sottoposta ad una operazione chirurgica d’urgenza. Il tutto è stato reso pubblico attraverso un post Instagram, tramite il quale Bianca Balti ha fatto sapere di essersi recata domenica scorsa al pronto soccorso e di scoprire che il dolore che aveva al basso ventre fosse appunto un tumore.

“È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranze, risate e forza”. Bianca Balti è conscia che l’aspetta un lungo viaggio ma si dice fiduciosa: “So che ce la farò”. La top model ha detto di avere un sacco di forza, e che chi volesse può prenderne in prestito un po’.

Ultime notizie, le regate della Luis Vuitton Cup

Dopo il 4 – 0 maturato a proprio favore nelle prime due giornate di regate, Luna Rossa ha perso la regata contro American Magic che si è portata quindi sul punteggio di 4 – 1. La seconda regata è stata rinviata per mancanza di vento e le gare riprenderanno mercoledì prossimo. Anche l’altro scontro di semifinale ha visto il successo della barca meno favorita, Alinghi, che ha battuto Ineos. Anche in questo caso si continuerà la gara mercoledì.

Il duello tra la barca italiana e quella statunitense è andato avanti a colpi di sorpassi e penalità, con lo skipper Bruni che ha ammesso di aver commesso un errore durante la gara. Durante la gara Luna Rossa ha avuto anche due penalità a sfavore.

Ultime notizie, madre del neonato trovato morto a Traversetolo accusata di omicidio volontario

Lo scorso 9 agosto in un giardino di Traversetolo, località in provincia di Parma, venne ritrovato il cadavere di un neonato, Ora nello stesso giardino sono stati trovati altri resti di un neonato, che risalgono a circa 12 mesi prima, per cui si sta prendendo in esame la possibilità di un doppio omicidio.

La 22enne madre del neonato, che ha partorito da sola, è stata intanto accusata sia di omicidio che di occultamento di cadavere. La ragazza è una studentessa universitaria e finora ha confessato di essere la madre del neonato ritrovato il 9 agosto, che al momento del parto, come è stato accertato dall’autopsia eseguita sui resti, era vivo.

Ultime notizie, Incontro Starmer – Meloni

Il premier inglese Keir Starmer ha incontrano la premier italiana Giorgia Meloni e tra i vari argomenti i due hanno affrontato anche quello della guerra tra Ucraina e Russia. Starmer ha detto che l’Ucraina ha il diritto di difendere i suoi territori dall’attacco della Russia e che deve essere messa in condizioni di farlo al meglio possibile. Starmer ha anche ringraziato Giorgia meloni per la sua leadership sull’Ucraina. ;L’incontro tra i due premier è avvenuto a Roma e nel corso del colloquio si è discusso anche della fornitura di equipaggiamenti all’esercito di Kiev.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Gornate Olona

Un operaio di 34 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri in uno stabilimento di Gornate Olona. L’uomo è rimasto schiacciato da una pressa ed è stato trasportato presso l’ospedale di Varese, dove però è deceduto dopo alcune ore. L’azienda nella quale è avvenuto l’incidente si occupa della lavorazione di materie plastiche. Sull’incidente indagano i carabinieri.