E’ stato un vero e proprio uragano Donald Trump nel primo giorno dopo il suo insediamento. Il tycoon ha infatti emanato 100 decreti lampo, 100 provvedimenti di cui 78 per cancellare delle precedenti decisioni di Joe Biden. Tutto prevedibile anche perchè il presidente aveva già fatto qualcosa di simnile durante il suo primo mandato. Fra i provvedimenti principali si segnala la liberazione di tutti coloro che erano stati incarcerati per i fatti di Capitol Hill del 2021, circa 1.500 persone considerate rivoltosi.

Ha quindi deciso di annullare un ordine esecutivo attraverso cui si obbligava le agenzie federali ad estendere le proibizioni sulla discriminazione sessuale, e molto altro ancora. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte dei democratici, fra cui quelle dell’ex Speaker della Camera, Nancy Pelosi, che ha parlato di un gesto oltraggioso verso la giustizia a stelle e strisce, soffermandosi in particolare sulla scarcerazione dei detenuti. Fra i primi provvedimenti anche l’uscita dall’OMS e la fine del green deal, e del patto fiscale OCSE, oltre a 500 miliardi di dollari di investimenti nell’IA: una vera rivoluzione.

Ultime notizie, grave incendio in una stazione sciistica turca

A Kartalkaya, una stazione sciistica turca che si trova nella provincia di Bolu, si è verificato nella notte scorsa un grave incendio con un bilancio attuale di oltre 60 morti ed almeno 50 feriti. L’incendio è scoppiato, per cause ancora in fase di accertamento, all’interno del ristorante dell’albergo e si è rapidamente diffuso come si è visto dalle immagini delle televisioni locali che hanno mostrato sia gli ultimi piani che il tetto in fiamme.

Per domare l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato ininterrottamente per circa 10 ore ed ora stanno indagando per cercare di capire le cause. Dopo l’incendio è arrivata anche una dichiarazione del presidente turco, Erdogan, che ha detto che sono già state prese le misure necessarie per determinare le cause e che i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Al momento dell’incendio nella struttura alberghiera erano ospitate 234 persone ed i superstiti hanno ora trovato posto in altri hotel della stazione sciistica.

Ultime notizie, la giornata degli Australian Open

A Melbourne si sono disputati i primi due quarti di finale del singolare maschile con i successi del tedesco Zverev che ha liquidato lo statunitense Paul in 4 set, vincendo i primi due al tiebreak e lasciando il terzo al suo avversario per poi tornare a dominare il quarto set. Nell’altro incontro si affrontavano Djokovic e Alcaraz, ed il successo è andato al tennista serbo che, dopo aver perso il primo set, ha conquistato i successivi tre, escludendo in questo modo dalle semifinali il numero 3 della classifica mondiale.

I due vincitori si affronteranno nella semifinale in programma venerdì prossimo. Quarti di finale anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori che hanno vinto in 2 set contro la coppia spagnola formata da Borges e Cabral qualificandosi per la semifinale dove affronteranno Goransson e Verbeek.

Ultime notizie, Taiwan scossa sismica di magnitudo 6.0

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito nella notte tra lunedì e martedì l’isola di Taiwan, ed in particolare la capitale Taipei, provocando una serie di frane e crolli di tetti, oltre ad un numero imprecisato di feriti. L’epicentro del sisma è stato individuato a 12 chilometri di distanza da Taipei. L’intervento dei vigili del fuoco è servito per trarre in salvo diverse persone ferite sia nei crolli che successivamente nei tentativi di fuga.

Ultime notizie, il punto sulla tregua in Medioriente

Le prossime donne che sono in ostaggio di Hamas da più di un anno verranno rilasciate fra sabato e domenica prossimi, così come previsto dagli accordi sottoscritti la scorsa settimana con Israele. I loro nomi restano ancora top secret e i ribelli palestinesi li renderanno pubblici soltanto poco prima il loro rilascio.

Ricordiamo che domenica sono state rilasciate tre donne, e fra meno di sette giorni si proseguirà quindi con altre quattro, e in cambio Tel Aviv dovrà liberare un gruppo di prigionieri palestinesi. Nella lista dei 33 ostaggi che verranno rilasciati dopo gli accordi vi sono i nomi di sette donne, fra cui la più giovane di 19 anni, leggasi Liri Albag, e la più “vecchia” di 33, Shiri Silberman Bibas, quest’ultima rapita assieme al marito e ai due figli di soli 5 e due anni, i più piccoli ostaggi in assoluto. L’Iran ha intanto chiesto che la pace fra Israele e Hamas non sia solo temporanea ma duratura, e la sensazione è che siano state gettate le basi affinchè ciò avvenga realmente: staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Scambio a distanza fra il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il russo Vladimir Putin. Secondo il tycoon newyorkese Putin starebbe distruggendo la Russia continuando a combattere senza trovare un accordo. Trump ha parlato di una perdita di un milione di russi da quando è scoppiato il conflitto, contro i 700.000 ucraini, paventando “grossi guai” se Mosca non dovesse fermarsi.

Zelensky, ha spiegato ancora Trump gli ha manifestato la volontà di trovare un accordo, sperando che si raggiunga il prima possibile. La replica di Putin, che ha accolto con favore la volontà di evitare una guerra mondiale, dicendosi poi aperto ad un dialogo con la nuova amministrazione proprio sul tema ucraino.