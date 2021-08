Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: uccisi due terroristi dell’Isis-K (29 agosto)

A poche ore dall’attentato dell’aeroporto di Kabul, che ha visto, fra l’altro, la morte di 12 soldati americani, gli Stati Uniti hanno ucciso, al confine fra Afghanistan e Pakistan, due terroristi dell’ISIS-K, ritenuti fra le menti dell’attentato. I droni americani hanno centrato il veicolo su cui viaggiavano poco più di 24 ore dopo l’attentato. Caos nell’aeroporto, dove è alto il rischio di nuovi attentati, come nelle principali città occidentali.

All’aeroporto di Roma è atterrato l’ultimo degli 87 voli che hanno portato in Italia i nostri concittadini e gli afghani in fuga dai talebani. Con l’ultimo volo, sono arrivati in Patria anche l’ambasciatore della NATO Pontecorvo, il console Claudi, che ha mantenuto l’ambasciata italiana, e gli ultimi carabinieri del 1° Reggimento Paracadutisti “Tuscania”. L’operazione, coordinata dal comando operativo di vertice interforze, ha consentito di portare in Italia, oltre a tutti i nostri connazionali, circa 5mila afghani.

Ultime notizie Covid: la curva dei contagi resta stabile. Sicilia in zona gialla

Da lunedì 31 agosto la Sicilia, che ha sforato i parametri dei ricoveri e delle terapie intensive, passerà in zona gialla. Resta tuttavia stabile la curva dei contagi nel resto del Paese, dove oltre il 70% della popolazione è stata vaccinata. Preoccupano ancora gli oltre 1,5 milioni di over 60 che non si sono ancora vaccinati. L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica che coloro che hanno avuto reazioni avverse alla prima dose del vaccino potranno scegliere di fare la seconda dose con un altra tipologia di vaccino.

Ultime notizie, tragedia al rally di Riversana, in Emilia

Un grave incidente è avvenuto nel corso del rally di Riversana, in provincia di Reggio Emilia. Un’autovettura che stava gareggiando è uscita di strada, travolgendo gli spettatori e uccidendone due di 21 e 33 anni. Polemiche sulla sicurezza, col sindaco della cittadina emiliana che ha lamentato il fatto che su quella curva non ci fossero barriere idonee a proteggere gli spettatori. Illesi i piloti dell’auto da rally.

Ultime notizie, giornata di rientri dalle vacanze

Ben 21 milioni di italiani rientreranno dalle zone di vacanze entro oggi. Sono attese lunghe corde sulla direttrice verso Nord e, comunque, verso le grandi città. Nonostante questa grande massa di rientri, circa il 15% degli italiani ha scelto di fare le proprie ferie nel mese di settembre ed è invece in partenza, anche se il maltempo al Centrosud, con allerta gialla in sette regioni, non promette nulla di buono.

Ultime notizie, medaglia d’oro per Bebe Vio

Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, Bebe Vio ha conquistato ancora una volta una medaglia d’oro nel fioretto, battendo la cinese Zhu, che aveva già sconfitto a Rio de Janeiro nel 2016, con il punteggio di 15-9. Una vittoria speciale per lei, che ha dichiarato che ad aprile stava rischiando di morire.



