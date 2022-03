Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina, Kiev: “Possibile accordo in 10 giorni”

E’ iniziato da poche ore un nuovo giorno di guerra in Ucraina, e nessuna luce in fondo al tunnel riesce a intravedersi. Nonostante i negoziati fra Kiev e Mosca sono proseguiti anche nella giornata di ieri, ad oggi non sembra prospettarsi all’orizzonte alcuna pace, in quanto le posizioni dei due governi continuano a restare differenti. Il governo ucraino non ha comunque chiuso la porta definitivamente, facendo sapere che un accordo sembrerebbe essere possibile in 10 giorni. Ancora una volta le scene più drammatiche sono giunte da Mariupol e precisamente da un teatro che era stato utilizzato come rifugio anti bombe da parte dei civili, ma che è stato attaccato dai soldati russi nonostante la scritta “bambini” sugli edifici. In ogni caso, come ha fatto sapere Kiev, il bunker avrebbe resistito, ma il mondo occidentale ha condannato duramente questo gesto, a cominciare dal Regno Unito che l’ha definito un “crimine di guerra”. Intanto la Bielorussia ha minacciato Kiev: il rischio di un’escalation è dietro l’angolo.

Ultime notizie, cabina di regia su restrizioni covid

Si è tenuta nella mattinata di ieri, come previsto, la cabina di regia fra il presidente del consiglio, Mario Draghi, e i vari capi delegazione delle forze di maggioranza, per stabilire nel dettaglio la road map riguardante l’allentamento delle misure di restrizioni anti covid in vista delle prossime settimane. Alle ore 10:30 di ieri è stato convocato il Cdm dedicato presso Palazzo Chigi e si è quindi discusso anche delle richieste messe sul tavolo da parte dei governatori in occasione dell’ultima conferenza delle regioni. I tema caldi sono stati le mascherine, il green pass, il tracciamento e la sorveglianza scolastica. In seguito Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa assieme al ministro Speranza e fra le novità annunciate l’addio del green pass dal primo maggio.

Ultime notizie, curva dei contagi in risalita: il report di Gimbe

La curva dei contagi da covid in risalita è certificata anche dalla Fondazione Gimbe che nella giornata di ieri ha emesso il suo solito bollettino settimanale. Ebbene, rispetto a sette giorni fa, i casi di positività sono cresciuti del 36 per cento in sette regioni, ed inoltre, è frenata la discesa riguardante i ricoveri in area medica, che ha fatto registrare solamente un -3.5 per cento. Stabile invece quella in terapia intensiva, al -16.4% e in linea con il dato di una settimana fa, così come il numero dei decessi, -18.7 per cento. In 17 province italiane vi è un incidenza di casi superiore ai 1.000 per 100mila abitanti, mentre il numero totale di nuovi casi in più rispetto alla precedente rivelazione è stato di 379.792 con una crescita dei tamponi pari all’8%.

Ultime notizie, Card. Becciu: “Massacrato mediaticamente”

Esce allo scoperto il cardinale Angelo Becciu, ieri in aula in merito al processo sulla gestione dei fondi riguardanti la Segreteria di Stato: “Sono stato preceduto da un massacro mediatico senza precedenti – si legge sull’agenzia Ansa – presentato come il peggiore dei cardinali. Una campagna violenta e volgare. Accuse di ogni genere con un’eco mondiale”. E ancora: “Sono stato descritto come un uomo corrotto. Avido di soldi. Sleale verso il Papa. Preoccupato soltanto del benessere dei miei familiari. Hanno insinuato infamie sull’integrità della mia vita sacerdotale, aver finanziato testimoni in un processo contro un confratello, essere addirittura proprietario di pozzi di petrolio o di paradisi fiscali. Accuse assurde. Incredibili. Grottesche. Mostruose”.











