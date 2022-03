Terza guerra mondiale, ultime notizie Ucraina/ Bombe Kiev e Mariupol. Biden vs Putin

BOMBE SU MARIUPOL, KIEV E CHERNIHIV: LA TERZA GUERRA MONDIALE

Se da un lato qualche passo avanti nei negoziati si è iniziato a vedere tra Russia e Ucraina nelle ultime 48 ore, la situazione della guerra sul campo resta drammatica fosse anche solo per un morto in più: qui però le vittime crescono, specie dopo le ultime bombe lanciate contro obiettivi più o meno “militari” a Kiev, Mariupol, Chernihiv e Volnovakha, quest’ultima definita dal Ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov come ormai «non esiste più, non è rimasto più nemmeno un edificio».

La tragedia umana si fa strada per l’Ucraina in un conflitto sempre più “simile” agli echi di terza guerra mondiale che purtroppo risuonano oltre i confini di Kiev. Secondo il vice sindaco della città sotto assedio nella regione di Donetsk sul Mar d’Azov, Sergey Orlov, «a Mariupol non è rimasto un palazzo intero. Per bere la gente è costretta a sciogliere la neve, a prendere l’acqua dalle pozzanghere o a scaricarla dai termosifoni». L’accusa delle autorità ucraine è nettissima e arriva diretta contro il Cremlino: «L’esercito russo – ha concluso il vice sindaco a “Forbes Ucraina” – si rende conto che non potrà esserci vittoria nello scontro diretto con l’esercito ucraino e quindi sta cercando, attaccando civili e infrastrutture, di costringerci ad arrenderci. Non sono in guerra con l’esercito ucraino, ma con la popolazione». Missili vengono lanciati anche contro edifici di Kiev e di altre città prese d’assedio in quella che è sempre più una guerra a “intermittenza”, con corridoi umanitari che proseguono e purtroppo anche attacchi paralleli (se non, alle volte, anche diretti contro la fuga dei civili, sempre secondo le fonti ucraine).

TERZA GUERRA MONDIALE DIPLOMATICA: BIDEN CONTRO PUTIN

Il deputato ucraino Serhiy Taruta spiega che il rifugio antiaereo del teatro di Mariupol , pesantemente attaccato da ieri sera, ha resistito all’attacco e le persone sono sopravvissute: «Dopo una terribile notte di incertezza la mattina del ventiduesimo giorno di guerra, finalmente buone notizie da Mariupol. Il rifugio antiaereo ha resistito. La gente sta uscendo viva dalle macerie!», scrive su Facebook il parlamentare. Il referente di Human Rights Watch, Belkis Wille, alle agenzie internazionali aveva spiegato ancora ieri come «non possiamo escludere la possibilità di un obiettivo militare ucraino nell’area del teatro, ma sappiamo che il teatro ospitava almeno 500 civili. Ci sono serie preoccupazioni – ha poi aggiunto – su quale fosse l’obiettivo in una città sotto assedio da giorni e in cui telecomunicazioni, elettricità, acqua e riscaldamento sono stati quasi completamente interrotti». Nel frattempo prosegue l’opera della diplomazia, decisamente più lenta e irta d’ostacoli rispetto all’evolversi della “terza guerra mondiale” tra Kiev e Mosca: oggi Zelensky ha parlato al Bundestag tedesco spiegando come i negoziati «sono molto difficili», ma che serve che l’Europa «butti giù il muro irto dai russi». Alla NBC, il President ucraino ha poi sottolineato come «qualsiasi guerra potrebbe essere finita al tavolo dei negoziati». È invece incendiario l’asse Mosca-Washington dopo le dure parole usate ieri dal Presidente Joe Biden nei confronti di Vladimir Putin: «è un criminale di guerra», ha attaccato il n.1 Usa, ricevendo la netta replica da Mosca, «Parole imperdonabili». Oggi è prevista nel pomeriggio la riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu: ancora una volta, l’ordine del giorno è unico e riguarda la guerra in Ucraina.

⚡️Russians drop a heavy bomb on Mariupol theater where hundreds are sheltering. The number of casualties is yet unknown. Photo: Telegram channel MariupolNow. pic.twitter.com/8mgY9brR8E — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022





