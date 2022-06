Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ucraina: Putin vuole il Donbass entro l’1 luglio

Continua inesorabile la guerra in Ucraina, e le ultime notizie provenienti da Kiev raccontano di un assalto massiccio dell’esercito russo durante il prossimo mese in quanto ‘Putin vuole il Donbass entro 1 luglio’. Si registra intanto un incontro programmato il prossimo 8 giugno in Turchia per parlare del grano e a cui presenzierà il ministro degli esteri russo, Lavrov, mentre l’Unione Europea ha raggiunto l’accordo sull’embargo al petrolio russo, come parte del sesto pacchetto di sanzioni contro i russi, accordo che sarà finalizzato oggi a Bruxelles. Borrell ha parlato di “Grande passo avanti”, mentre a Severodonetsk vi sarebbero 12mila i civili intrappolati.

Bambino di 13 mesi precipita da balcone a Modena/ Babysitter arrestata

Ultime notizie covid, addio al green pass per entrare in Italia

Entrano in vigore da oggi le nuove regole covid. A partire dalla giornata odierna, 1 giugno 2022, non servirà più il green pass per entrare in Italia, di conseguenza gli stranieri potranno giungere nel nostro Paese senza il certificato verde. L’ordinanza del ministero della salute, che lo scorso 28 aprile era stata prorogata, ha trovato la parola fine nella giornata di ieri, 31 maggio, ed è valida sia per gli stranieri quanto per gli italiani stessi. Si tratta di una limitazione che viene meno con l’obiettivo di favorire il turismo estivo, ed in particolare, il ritorno degli stranieri in Italia, che negli ultimi due anni hanno un po’ latitato proprio per via del covid e delle varie misure in vigore. La certificazione, come ricorda il Giorno, resta comunque obbligatoria per il personale medico e del comparto sanità, per cui vale l’obbligo di vaccinazione, misura che resterà in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2022, salvo eventuali modifiche.

FUMA UN ITALIANO SU 4/ "Quel segno di un vuoto post-Covid che non sappiamo riempire"

Ultime notizie, Visco: “Guerra? Si rischiano due punti di pil”

La guerra in Ucraina, se dovesse protrarsi ancora a lungo, potrebbe provocare serie conseguenze per l’economia della nostra nazione. E’ quanto ha prospettato nella giornata di ieri Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, che nel presentare le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2021, ha spiegato: “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha innescato una grave crisi umanitaria e fatto riemergere tensioni tra le diverse aree del mondo”, parole riportate dal sito di SkyTg24. Visco ha quindi aggiunto: “La guerra ha radicalmente accentuato l’incertezza”, ha aggiunto, “l’attività produttiva si è indebolita nel primo trimestre, dovrebbe rafforzarsi moderatamente in quello in corso. In aprile valutavamo che il prolungamento del conflitto in Ucraina avrebbe potuto comportare circa 2 punti percentuali in meno di crescita, quest’anno e il prossimo”.

Alieni ostili potrebbero invadere terra?/ Studio: "Potrebbero esserci in 4 pianeti"

Ultime notizie, Milan venduto a RedBird

Il Milan ha cambiato proprietà. Nella giornata di ieri è infatti arrivata la notizia della firma circa l’accordo del passaggio dal Fondo Elliott a RedBird, in cambio di 1.3 miliardi di euro. Secondo quanto segnalato dall’agenzia Ansa, le sottoscrizioni sarebbero state apposte verosimilmente già negli scorsi giorni e non a Milano, sull’accordo preliminare di cessione. Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, continua ad essere dato nel capoluogo lombardo, ma in realtà lo stesso non si troverebbe in città. In ogni caso l’operazione può dirsi conclusa e si attende solo l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dopo la vittoria dello scudetto un’altra notizia molto positiva in casa Milan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA