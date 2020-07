Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, coronavirus Usa, +56mila casi, nel mondo 14.7 mln

Sono ancora numeri drammatici quelli relativi all’epidemia di coronavirus negli Usa. Nella giornata di ieri il computo aggiornato degli infetti ha segnato un +56.750. Circa 20mila in meno rispetto al picco degli scorsi giorni, ma dati che fanno comunque capire quanto il covid-19 stia ancora circolando incontrollato oltre oceano. Le vittime sono invece in diminuzione, “solo” 372 nelle ultime ore, come riferito dalla mappa della Johns Hokpins University. Da quando è scoppiata l’emergenza sono 3.830.010 i contagi negli Stati Uniti, mentre le vittime sono state 140.906. I guariti, infine, 1.160.087. In contemporanea aumenta la portata della pandemia a livello globale, con il coronavirus che ha già contagiato 14.703.293 e provocato 609.887 morti. Da quando è scoppiata l’emergenza sono invece 8.290.431 le persone guarite. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie coronavirus Usa, 63mila nuovi casi di Covid-19

L’Oms ha registrato negli Stati Uniti oltre 63 mila nuovi casi di Covid 19, portando complessivamente il numero delle persone infette a oltre 3 milioni, mentre i morti ad oggi hanno raggiunto quota 150 mila. Il presidente Trump nell’ultima conferenza stampa ha minimizzato il problema sanitario sostenendo che l’America è tra quelli con il tasso di contagio più basso del pianeta. Lo ha riferito il FoxNews. Secondo il presidente gli Stati Uniti per contenere la diffusione del virus sono stati adottati eccellenti misure di sicurezza e dei test dei tamponi invidiati in tutto il mondo. Di fronte alle affermazioni rilasciate dal presidente si sono schierati contro la maggior parte dei membri dell’ Accademia nazionale delle scienze. In favore di Trump è intervenuto il capo della Casa Bianca minimizzando le preoccupazioni espresse dal virologo Anthony Fauci.

ULTIME NOTIZIE, ANCHE IN INDIA RECORD DI CONTAGI

Le autorità sanitarie indiane hanno registrato nelle ultime 48 ore oltre 40 mila nuovi casi di Covid 19, segnando un record dall’inizio della pandemia. Secondo il governo indiano le ultime due settimane sono state le peggiori con oltre 240 mila casi di infezione da coronavirus, portando il Paese a superare quota un 1 milione. Tuttavia si è registrato un tasso di decessi inferiore al 3,5%. Lo ha riferito il ministero della Salute. Le autorità sanitarie sono seriamente preoccupate per il nuovo focolaio che si è sviluppato nella capitale New Delhi, dove attualmente si contano circa 16 mila casi positivi.

ULTIME NOTIZIE, CRESCE L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS IN PAKISTAN

Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute in Pakistan nelle ultime 24 ore si sono registrati 31 decessi da Sars Cov 2 e oltre 1500 nuovi casi positivi. Per le autorità sanitarie i dati del contagio sono in diminuzione da 20 giorni. In totale dall’inizio della pandemia i casi di coronavirus hanno toccato quota 265.083, mentre il bilancio dei decessi è di 5.599. Le autorità governative hanno manifestato l’intenzione di non abbassare le misure di contenimento del Paese per contenere la diffusione del virus. Norme severe sono state emanate per far rispettare su tutto il territorio pakistano il distanziamento sociale e l’uso della mascherina di protezione.

ULTIME NOTIZIE, IL CILE PIANIFICA LA RIAPERTURA DOPO IL LOCKDOWN

Il presidente cileno Sebastian Pinera ha annunciato nell’ ultima conferenza stampa un nuovo piano per la riapertura degli esercizi commerciali, dei teatri, cinema, attività sportive all’aperto e delle scuole medie e superiori in cinque tappe. Per il presidente il Cile seguendo alla lettera il suo piano si potrebbe in breve tempo uscire definitivamente fuori dalle restrizioni imposte dal coronavirus. Il capo dello Stato è pronto ad attuare il piano di riapertura non appena il periodo del lockdown sarà terminato, cioè tra due settimane. Attualmente in quarantena ci sono circa 10 milioni di persone in isolamento domiciliare, cioè la meta’ della popolazione del Paese.



