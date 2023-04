Ultime notizie/ Ultim’ora oggi USA: arrestata talpa Pentagono, è un aviatore 21enne

E’ stato arrestato nelle scorse ore l’uomo che avrebbe diffuso i documenti top secret del Pentagono Usa, talpa che negli scorsi giorni aveva catalizzato l’interessa dei media di tutto il mondo. Joe Biden, commentando i Pentagon Leaks da Dublino, aveva anticipato: “È in corso un’indagine a tutto campo con la comunità dell’intelligence e il dipartimento di Giustizia e ci stiamo avvicinando al responsabile”, e poche ore dopo, come si legge sul New York Times, è stata rivelata l’identità dello stesso autore della fuga di notizie, leader di un gruppo ristretto attivo sulla piattaforma per appassionati di videogame Discord, dove sono stati appunto postati dei documenti top secret che hanno fatto il giro del mondo. Si tratta di Jack Teixeira, 21enne aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts, promosso ‘Airman First Class’ nel luglio scorso.

Una tragedia è avvenuta nella notte ad Istanbul dove è morta la pallavolista italiana Julia Ituma, che si trovava nella metropoli turca per disputare la partita di ritorno della semifinale della Champions League di pallavolo. La giocatrice italiana è stata trovata a terra dopo un volo dalla camera d’albergo nella quale era tornata dopo la fine della partita che la sua formazione, la Igor Novara, aveva perso contro la formazione di casa. La caduta è avvenuta verso le 4 della notte, quando tutte le sue compagne stavano dormendo, e le prime indagini fanno pensare ad un suicidio.

La Ituma condivideva la stanza d’albergo al sesto piano con una giocatrice spagnola, Varela Gomez, che è stata svegliata proprio dall’arrivo in camera della polizia. Il suicidio sembrerebbe confermato dalle riprese di alcune telecamere di sicurezza, ma il consolato italiano di Istanbul ha attivato tutte le procedure per cercare di fare chiarezza sull’accaduto. La formazione italiana è rientrata nel pomeriggio di oggi con un volo diretto all’aeroporto di Milano Malpensa. Alla famiglia ed alla società novarese sono arrivati messaggi di cordoglio per la morte della Ituma sia da parte delle istituzioni che della Federazione Pallavolo.

Ultime notizie, rottura definitiva tra Calenda e Renzi per il partito unico

I rumors che si erano palesati nei giorni scorsi riguardo alla nascita del partito unico di centro si sono conclusi con la decisione di Calenda di archiviare la proposta, comunicando che nella giornata di oggi non si sarebbe tenuta la riunione programmata, e che il partito unico è definitivamente morto.

La risposta di Italia Viva non si è fatta attendere con esponenti renziani che hanno parlato di una scelta “unilaterale” da parte di Azione, e di un clamoroso autogol, dopo i contatti e le azioni intraprese insieme anche nelle recenti elezioni. Una delle motivazioni della rottura, secondo il leader di Azione, è da ricercarsi nella volontà di Matteo Renzi di tenersi i soldi. Il Terzo Polo sembra pertanto non poter nascere e già nelle prime ore di oggi stavano “volando gli stracci” sui social.

Ultime notizie Arezzo; un uomo uccide moglie e suocera e poi viene arrestato

Nella notte tra mercoledì e giovedì ad Arezzo, un uomo di 38 anni, Hicham Jawad, ha ucciso, a colpi di coltello, sia la moglie che la suocera. Successivamente è uscito in strada gridando di averle ammazzate. La donna uccisa si chiamava Sara Ruschi ed in casa oltre ai coniugi ed alla suocera si trovavano anche i due figli della coppia, il maschio di 16 anni e la femmina di 2. A dare l’allarme è stato proprio il ragazzo dopo aver sentito vari rumori in casa e le urla della nonna. L’uomo dopo l’arresto è stato tradotto in caserma ed è stato interrogato. Sara Ruschi è morta in ospedale, dove era stata trasportata gravemente ferita, mentre la madre è morta all’interno dell’appartamento per le ferite riportate.

Ultime notizie, Laura Bonafede, amante di Messina Denaro, arrestata

Nella mattinata di ieri è giunta la notizia dell’arresto di Laura Bonafede, maestra e presunta amante di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra fuggito alla cattura per 30 anni. La donna è finita in manette con l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, aggravati dall’aver agevolato Cosa Nostra.

Secondo i carabinieri del Ros avrebbe favorito la latitanza del boss, aiutandolo in alcune questioni quotidiane come ad esempio il fare la spesa. Laura Bonafede farebbe quindi parte dell’ampia rete di fiancheggiatori che avrebbero appunto coperto il boss in questi anni. Stando a quanto fatto sapere dagli inquirenti, la donna era stata avvistata due giorni prima l’arresto di Messina Denaro nei pressi di un supermercato mentre parlava con l’ex capo di Cosa Nostra, e l’arrestata sarebbe un vero e proprio perno della clandestinità del boss. Oltre al suo fermo gli inquirenti hanno messo sotto indagine anche la figlia Martina Gentile.

Ultime notizie, Berrettini ritiratosi dal torneo di Monte Carlo

Altro ritiro per il tennista azzurro Matteo Berrettini. Nella giornata di ieri l’atleta avrebbe dovuto affrontare Holger Rune durante gli ottavi di finale del torneo di Monte Carlo, ma Berrettini ha comunicato di essere stato costretto a dare forfeit a seguito di un nuovo problema muscolare, uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno. Attraverso Instagram Berrettini ha scritto: “Non so da dove cominciare, stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere, così è difficile. Sono molto triste nell’annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi (ieri ndr) a Montecarlo. Ho sentito un po’ di dolore agli obliqui durante la partita di giovedì (mercoledì ndr). Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte. Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina (eri mattina ndr) abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili”.

Per quanto riguarda gli altri atleti, grande sorpresa negli ottavi di finale del Master 1000 di Monaco con l’italiano Lorenzo Musetti che ha battuto il numero 1 della classifica mondiale, Djokovic, e si è regalato il derby nei quarti di finale con Jannik Sinner che in precedenza aveva battuto in tre set il polacco Hurczak. Anche il successo di Musetti è arrivato in tre set, ribaltando il risultato del primo come aveva fatto Sinner. L’Italia avrà così sicuramente un posto in semifinale.











