Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, USA: dem mantengono il Senato (13 novembre 2022)

Le ultime notizie che giungono dall’altra parte dell’Atlantico e relative alle elezioni di Midterm riferiscono che i democratici hanno mantenuto il controllo del Senato. Infatti, con la rielezione della dem Catherine Cortez Masto in Nevada è risultata decisiva in quest’ottica, stando alle proiezioni dei media americani. Cortez Masto ha mantenuto il seggio per i democratici, che sono saliti così a 50 seggi in Senato, ai quali si aggiunge il voto decisivo della vicepresidente Kamala Harris. I repubblicani restano fermi a 49 seggi quando ne resta soltanto uno da assegnare, quello in Georgia, che sarà distribuito al ballottaggio del 6 dicembre .

Le ultime notizie inerenti alla polemica tra Italia e Francia dopo l’attracco della Ocean Viking a Tolone, in cui sono sbarcati 230 migranti posti in una zona d’attesa internazionale senza essere ammessi sul territorio francese, parlano di una Commissione Ue proiettata verso una riunione straordinaria per risolvere le tensioni tra i Paesi dell’Unione in tema di migranti, mentre Berlino conferma la volontà di rispettare gli accordi di ricollocazione anche con l’Italia, che ha sempre fatto tanto per l’accoglienza dei profughi. I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo fanno fronte comune e chiedono maggiore cooperazione agli Stati meno esposti al fenomeno migratorio. Intanto al confine di Ventimiglia si moltiplicano i controlli per verificare eventuali transiti irregolari dall’Italia.

Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha dichiarato che, dopo la liberazione di Kherson, la lotta per la liberazione del Paese prosegue. Kiev non sta considerando l’ipotesi di riprendere i colloqui con Mosca per concludere la guerra, di cui il Cremlino viene ritenuto l’unico responsabile. Il senatore russo Tsekov ha affermato che le trattative dipenderanno dalle posizioni dei partner dell’Ucraina, mentre il vice del Consiglio di sicurezza Medvedev ha aggiunto che la Russia non ha ancora usato il suo intero arsenale perché, diversamente da Kiev, sta cercando di salvare il più possibile la vita di civili e militari.

I jeans strappati e le telecamere di sorveglianza hanno incastrato un diciassettenne italiano di origine senegalese, arrestato oggi a Torino per lo stupro di una ragazza avvenuto due settimane fa all’interno del campus universitario del capoluogo piemontese. A Crotone, invece, mamma e figlia sono state arrestate con l’accusa di avere organizzato il pestaggio di Davide Ferrerio, il ventenne ridotto in fin di vita per uno scambio di persona. Le due donne volevano vendicarsi di un trentunenne che aveva importunato la ragazza in chat.

L’agenzia Moody’s per il 2022 ha previsto il rialzo delle stime sul Pil dal 2.7% al 3.7%, affermando che l’attività economica del nostro Paese ha retto meglio di quanto ci si aspettasse. Per il 2023 tuttavia si attende un rallentamento nei consumi dovuto al peso dell’inflazione unito alla crisi energetica. Il Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, intanto, ha asserito che solo aumentando gradualmente i salari sarà possibile incentivare il lavoro, ipotizzando che il taglio del cuneo fiscale venga attribuito per 2/3 ai lavoratori e per 1/3 alle aziende. Nel 2022 la pressione fiscale ha raggiunto il livello record del 43.8% e occorre intervenire con urgenza per aiutare famiglie e imprese: per questo motivo il mondo dell’industria invoca un immediato intervento del governo.

Undicesima vittoria consecutiva per il Napoli di Luciano Spalletti, che allo stadio Maradona ha superato l’Udinese per 3 reti a 2, blindando la vetta della classifica prima della pausa del campionato per i Mondiali di calcio in Qatar. I partenopei non avevano mai chiuso il girone d’andata di Serie A a quota 41 punti e, oltre a ipotecare il titolo di campioni d’inverno, lanciano un serio messaggio in chiave scudetto.











