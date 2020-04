ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Usa: i militari come aiuto all’Italia (12 aprile)

Ultime notizie: sono ormai oltre 500mila i casi registrati di coronavirus negli Stati Uniti. Numeri tragici, destinati purtroppo ad aumentare con il passare dei giorni. Ma neanche l’emergenza sanitaria ferma la geopolitica e la diplomazia che ne deriva. Da qui l’ordine esecutivo di Donald Trump, che con la firma di un “memorandum” rivolto ai ministri della sua amministrazione e pubblicato sul sito della Casa Bianca, ha deciso ufficialmente di aiutare l’Italia nella crisi del coronavirus. Grazie a questa mossa anche i 30mila militari americani presenti nelle basi Usa in Italia potranno essere mobilitati per ogni tipo di aiuto al Governo e alle Regioni italiane nella lotta al virus.

ULTIME NOTIZIE, COREA DEL SUD: BRACCIALETTI ELETTRONICI PER GLI SPOSTAMENTI

Il governo della Corea del Sud ha imposto l’uso dei braccialetti elettronici a coloro che hanno disatteso gli ordini di isolamento. Una parte dei 57mila sudcoreani ai quali è stato imposto di restare in isolamento per evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus, scrive il Guardian, si ritiene abbia eluso i controlli lasciano a casa lo smartphone, lo strumento che serviva per monitorarne gli spostamenti. Da qui la decisione di fare ricorso ai braccialetti solitamente destinati al controllo dei detenuti. Come riporta l’AdnKronos, Yoon Tae-ho, funzionario sanitario del Paese asiatico, ha ammesso che il braccialetto possa far sollevare timori per la privacy, ma ha affermato che si tratta di una strumento necessario dal momento che le persone in quarantena sono aumentate vertiginosamente nelle ultime settimane.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo a carico del direttore generale Giuseppe Calicchio per epidemia colposa ed omicidio colposo nell’ambito di un’inchiesta sulle oltre 100 morti registrate tra gli ospiti del Pio Albergo Trivulzio a partire dall’inizio dell’epidemia di coronavirus. Come riportato dal Corriere della Sera sono stati aperti altri fascicoli per gli stessi reati nei confronti dei legali rappresentanti degli istituti Don Gnocchi e Sacra Famiglia di Cesano Boscone. I pm sottolineano che l’iscrizione nel registro degli indagati dei vertici delle strutture rappresentano un atto dovuto per consentire il via agli interrogatori e la raccolta delle testimonianze.



