ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Usa, le proteste violente non si fermano (2 giugno)

In America un’altra notte di proteste violente per la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano che è deceduto a Minneapolis durante una perquisizione da parte delle forze dell’ordine. Un agente è stato incriminato di omicidio e si è presentato oggi in tribunale con il suo difensore a Minneapolis. La Guardia nazionale si è mobilitata in 15 Stati per sedare le rivolte. In una trentina di città è stato imposto il coprifuoco. Il presidente degli Stati Uniti è stato portato in un bunker in seguito alle proteste violente davanti alla Casa Bianca. Non è chiaro se con Trump ci fossero anche i suoi due figli, Melania e Barron. Secondo il Wall Street Journal ieri in una trentina di città le forze dell’ordine hanno arrestato oltre 3 mila persone. Circa un quarto è finito in carcere a Los Angeles con le accuse di violazione del coprifuoco, danneggiamento e rapina. Tra le persone arrestate c’è anche la figlia del sindaco di New York, Chiara De Blasio. In seguito alle manifestazioni violente il presidente degli Stati Uniti ha annunciato in una videoconferenza ai vari governatori americani, ai sindaci ed ai rappresentanti della polizia di fare intervenire l’esercito qualora gli amministratori locali democratici non dovessero usare i metodi forti contro la violenza nelle ribellioni.

ULTIME NOTIZIE, AUTISTA DI TIR SEMINA IL PANICO A MINNEAPOLIS

L’autista di un tir ha causato panico ieri a Minneapolis durante una manifestazione per la morte di George Floyd. L’uomo, a bordo del tir che trasportava carburante, si è lanciato a bassa velocità contro i dissidenti. Il tir è stato fermato dalla folla. Una ventina di persone hanno danneggiato il parabrezza dell’autocisterna ed aggredito il conducente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente del tir sarebbe stato ferito e trasportato in ospedale. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato alla stampa che il conducente dell’autocisterna è stato rilasciato dall’ospedale. Ora l’uomo si troverebbe in custodia dalla polizia. Lo ha riferito il The Albuquerque Journal.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, SUPERATO IL MILIONE DI CONTAGI IN SUDAMERICA

Le autorità sanitarie dell’America Latina hanno registrato in 24 ore oltre 1 milione di contagiati da Covid 19, raggiungendo quota 1.010.279, mentre i decessi dall’inizio dell’epidemia sono 51.216. Dati raccolti dall’Ansa. L’emergenza sanitaria in Brasile non è terminata. Nelle ultime 48 ore si contano 16 casi di positività tra i giocatori della squadra di calcio Vasco da Gama. Il presidente del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, ha prorogato il lockdown per sei Stati (Rio de Janeiro, Paranà, Stati amazzonici di Parà, Tocantins, Amapà e Roraima) per contenere la diffusione dell’epidemia. Allarmante la situazione in Perù, seconda nazione più infettata al mondo. Solo in due giorni le autorità sanitarie hanno protocollato 164.476 casi e 4.506 morti.



