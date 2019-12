Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Usa: morto Don Imus, irriverente star della radio

Lutto nel mondo della radio americana. E’ infatti venuto a mancare Don Imus, uno dei più famosi disk jockey radiofonici degli Stati Uniti, e nel contempo, uno dei più discussi e chiacchierati. La notizia è stata data poco fa dai colleghi di TgCom24.it, che sottolineano come Don Imus avesse appena 79 anni. Oltre oceano era una star dell’etere grazie alle sue parodie estreme che non hanno mai risparmiato nessuno, dal più famoso al più potente. Si è spento dopo una battaglia durata dieci anni contro un cancro. Nel 2009, durante il suo show “Imus in The Morning”, aveva infatti dichiarato di avere un cancro alla prostata. Decise però di non curarsi con la medicina classica, leggasi radiazioni o chemioterapia, optando invece per quella olistica. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie Kazakistan: aereo precipitato in fase di decollo, 8 morti

Ultime notizie: un aereo durante la fase di decollo da Almaty è precipitato in una zona abitativa. Le vittime accertate sono dodici. Il comitato per le emergenze ha precisato che otto persone sarebbero morte immediatamente al momento della collisione. Le altre quattro durante i primi soccorsi. Il punto di impatto è avvenuto vicino a Almaty, in Kazakhstan. Sull ‘aereo, un Fokker 100 della compagnia aerea Bek Air, c’erano 95 passeggeri e 5 componenti dell’equipaggio quando è caduto. L’aereo era diretto a Nur Sultan. Non si conoscono le vere cause dell’incidente. Si presume un guasto tecnico, anche se non si esclude l’errore umano. Un testimone ha riferito che la visibilità era minima a causa dell’ intensa nebbia. L’aereo dopo l’impatto sul cemento si è diviso in due parti. A contribuire a salvare molte vite umane è stata la mancata esplosione del kerosene all’interno dei due serbatoi. Vladimir Putin ha inviato un telegramma di condoglianze al diplomatico sovietico kazako Kassym Jomart Tokayev che ha voluto subito aprire un’inchiesta governativa per chiarire le cause del tragico incidente. L’inchiesta sarà condotta da premier Askar Mamin. Tutti i voli low cost sono stati sospesi fino a quando le indagini non saranno terminate.

Ultime notizie, svolti i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli

Nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore in mattinata si sono svolti i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze uccise a causa del sinistro stradale avvenuto tra il 21 e il 22 dicembre. L’investitore, Pietro Genovese, è agli arresti domiciliari per il reato di omicidio stradale. Le telecamere dei giornalisti durante la santa messa celebrata dal parroco don Giovanni Matteo Botto sono state spente, come imposto dalle famiglie delle vittime. Il sindaco di Roma ha omaggiato le famiglie delle due ragazze scomparse con una corona. Il parroco, durante la sua omelia, ha precisato che il senso della vita non è fumare o bere quando si è alla guida di un mezzo di trasporto. Per don Botto si vive in un’epoca tenebrosa in cui ci sono troppi onnipotenti e palloni gonfiati che non rispettano la propria vita e quella del prossimo. Al termine dell’omelia, nel riprendere un comandamento di Dio, il sacerdote spiegato il vero significato della parola amore.

Ultime notizie, escursionista precipita in un canalone

In mattina sul Terminillo, provincia di Rieti, un esperto escursionista che stava tentando di scalare la parete est della montagna è precipitato in un canalone. I tre compagni hanno dato subito l’allarme. L’uomo di anni 46 è morto sul colpo. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi alpini, ed il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica. Secondo gli esperti le condizioni del manto nevoso non erano stabili per una sicura escursione. Si attendono gli esiti dell’autopsia per accertare l’ora del decesso. Ciò che è certo è che Davide Pizzolato, escursionista di 46 anni, è scivolato a causa di una lastra di ghiaccio da un canalone intorno alle ore 10. I soccorsi sono stati chiamati dai compagni escursionisti ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato intorno alle 11.45 della mattina.



