ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Usa, ritiro completo dall’Afghanistan (1 settembre)

In primo piano l’emergenza in Afghanistan dove è stato completato il ritiro delle truppe americane da Kabul. L’ultimo volo è partito nella notte dall’aeroporto della capitale sotto il rischio di nuovi attentati.

Intanto è stato dato il via libera alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, approvata con 13 voti favorevoli e due astenuti. La risoluzione chiede protezione per i civili, con particolare riferimento alle donne.

Afghanistan, regole talebani/ Barba lunga, classi separate, stop a musica e jeans

Ultime notizie, Blinken: “Per gli Usa si apre fase diplomatica”

Il segretario di Stato americano Blinken da dichiarato che dopo il termine della missione militare si è aperto per gli Usa un importante capitolo diplomatico, in cui si cercherà di collaborare con i talebani. Il portavoce degli studenti coranici si dice favorevole a mantenere buoni rapporti con gli americani e con il mondo, dichiarando che nessuno userà l’Afghanistan per attaccare altri paesi. Nel frattempo sale la preoccupazione per l’emergenza umanitaria: entro fine anno oltre 500.000 profughi abbandoneranno l’Afghanistan per cercare rifugio in Europa.

Lady Diana, com'è morta: omicidio o incidente?/ Tesi, "Si percepì disinteresse da..."

Ultime notizie, Bollettino coronavirus in Italia

Sul fronte della pandemia si sono registrati 5.959 e 37 decessi a fronte dei 6.860 nuovi positivi e 54 morti di lunedì. Il tasso di positività scende al 2,6%. In Italia sono state inoculate oltre 77 milioni di dosi equivalenti al 90% del totale consegnato. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 37 milioni 690.148, cioè al 69,78% del totale. Il Gimbe conferma che i vaccini funzionano ed hanno salvato la stagione turistica, consentendo di mantenete stabili i contagi. In Europa è stato raggiunto il traguardo del 70% della popolazione vaccinata.

16ENNE CAMBIA SESSO/ Bastano la percezione di un giovane e la fretta di un tribunale?

Ultime notizie, da oggi obbligo di Green Pass per università e trasporti

Da oggi viene esteso l’obbligo di Green Pass per scuole università e trasporti ed è stato annunciato dagli esponenti del movimento no-vax il blocco dei treni in 54 stazioni. Alcuni manifestanti nei giorni scorsi sono stati protagonisti di atti di violenza contro agenti, giornalisti e medici ed il Viminale ha annunciato che rafforzerà i controlli.

Ultime notizie Paralimpiadi, pioggia di medaglie per gli azzurri a Tokyo

Alle Paralimpadi di Tokyo il medagliere dell’Italia è salito a 43 medaglie: grazie ai successi ottenuti nel ciclismo, nuoto e lancio del disco gli azzurri migliorano il risultato di Rio 2016, in cui si erano aggiudicati 39 podi. Successo anche per la nazionale di pallavolo, che vola ai quarti di finale degli Europei dopo avere sconfitto il Belgio.

