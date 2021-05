ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: vaccini per i 50enni, c’è la data (7 maggio)

Il bollettino del 6 maggio relativo al coronavirus indica 11.807 nuovi casi, in aumento quindi rispetto al giorno precedente, e questo porta anche ad un leggero aumento dell’indice di contagio, che si è attestato al 3,6%. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 258, in calo rispetto ai 267 di mercoledì. Il trend dei ricoveri è ancora in calo, sia per quanto riguarda le terapie intensive, con una diminuzione di 60 unità, che per i reparti ordinari, dove il calo è stato di 653 unità. I nuovi guariti sono 15,867 e il numero degli attualmente positivi cala a 402,802. Per quanto riguarda le regioni sono 2,151 i nuovi casi in Lombardia, 1.503 in Campania, 1.202 in Sicilia e 1.007 nel Lazio.

Ultime notizie, aperte da lunedì 10 maggio le prenotazioni anche per i 50enni

Dal prossimo lunedì in tutte le regioni italiane si aprono le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini anche ai 50enni, cioè i nati fino al 1971. La disposizione è stata data dal Generale Figliuolo che ha parlato di apertura “graduale” resa possibile in anticipo grazie ai buoni risultati che si sono registrati nel complesso delle regioni italiane per le vaccinazioni delle categorie prioritarie. Restano comunque attive le priorità riservate alle stesse categorie tra le quali le persone fragili e gli ultra 80enni. Intanto si aspettano gli ultimi chiarimenti per poter abbassare la soglia di età per il vaccino Astra Zeneca, visto che sono molte le dosi in giacenza che non vengono somministrate e questo ha portato anche al calo del numero totale delle vaccinazioni giornaliere.

Ultime notizie, alta tensione nel Mar Mediterraneo

Momenti di alta tensione nel Mediterraneo con una vedetta della guardia costiera libica che ha aperto il fuoco contro dei pescherecci italiani, ferendo anche il comandante del peschereccio “Aliseo”. Secondo la guardia costiera sono stati sparati solo dei colpi di avvertimento, ma il sindaco di Mazara del Vallo, località dalla quale sono partiti i pescherecci ha dichiarato che i colpi erano ad altezza d’uomo. I pescherecci italiani si trovavano di fronte alle coste libiche a circa 35 chilometri da terra. Per prestare soccorso ai marinai italiani è intervenuta una fregata della Marina militare italiana.

Ultime notizie, Gabriele Albertini non sarà il candidato del centrodestra per le comunali di Milano

Gabriele Albertini ha comunicato che non sarà lui il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Milano che si terranno nel prossimo autunno. La sua candidatura era stata avanzata dal leader della Lega, Matteo Salvini. Dopo il ritiro dalla corsa, Albertini non ha escluso di poter partecipare con una propria lista, che secondo le valutazioni potrebbe avere il 5% dei voti.

TSO PER STUDENTE SENZA MASCHERINA/ È malattia mentale pensarla diversamente?

Ultime notizie, scontro sulla pesca all’isola di Jersey

Nella mattinata di giovedì davanti al porto dell’isola di Jersey si è verificata una protesta da parte dei pescatori francesi dopo che i britannici avevano ostacolato l’accesso. La tensione, che aveva raggiunto il suo massimo con l’invio di navi da guerra sia da parte della Francia che da parte della Gran Bretagna, è andata poi scemando e il primo ministro Boris Johnson ha comunicato di aver disposto l’allontanamento delle sue navi. L’isola si trova a soli 20 chilometri dalla costa francese della Normandia, ma è un territorio inglese.

LEGGI ANCHE:

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi, 6 maggio 2021: le quoteEFSA: BIOSSIDO TITANIO E171 NON SICURO/ Ue verso divieto: in quali alimenti si trova

© RIPRODUZIONE RISERVATA