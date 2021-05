Bollettino coronavirus Ministero Salute 6 maggio/ 122mila morti da febbraio ’20

E’ tempo di scoprire il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report contenente gli ultimi dati aggiornati ad oggi, giovedì 6 maggio 2021, circa la pandemia di covid in Italia. Puntuale come un orologio svizzero la nuova comunicazione giungerà fra le ore 17:00 e le 17:30 di questa sera, e ci permetterà di scoprire quanti sono stati i nuovi casi di covid, quindi le vittime, la situazione ospedaliera e tutti quegli indici che abbiamo imparato, purtroppo, a conoscere, in questi 13 mesi e passa di pandemia. In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, andiamo a rivedere brevemente il report di ieri, quando sono emersi altri 10.585 contagi.

Revoca brevetti vaccini covid, Biden dice sì/ Von der Leyen: “Ue pronta a discuterne”

Da registrare, purtroppo, ancora dei morti da covid, leggasi 267, numero che sembra in decrescita, ma il computo di vittime da inizia pandemia resta altissimo, pari a 122.005. Bene gli ospedali, in cui si stanno continuando a liberare posti letto: in terapia intensiva sono al momento 2.368 i pazienti, 55 in meno rispetto a 24 ore fa, mentre negli altri reparti il calo è stato più marcato, ben 656 meno per un totale di 17.520. Infine, a livello regionale, la Lombardia è quella che ha fatto registrare più casi, 1.557 (qui il report completo di ieri).

“Sniffare fontina per ritrovare gusto e olfatto dopo covid”/ Studio "Recupero certo"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 6 MAGGIO, IL COMMENTO DI IPPOLITO

I dati fanno ben sperare in vista dell’estate, ma guai a pensare ad un liberi tutti, così come specificato ieri anche da Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma, nonché membro del Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, che intervistato dai microfoni del Corriere della Sera in previsione della stagione calda ha specificato: “Innanzitutto dipenderà dall’andamento dell’epidemia e, in parte, anche dalla possibilità di possedere un’attestazione vaccinale”. Per Ippolito comunque è “giusto sognare un’estate libera”, ma che sia “responsabile”.

Bollettino vaccini covid oggi 6 maggio/ Siamo a 22 milioni di dosi somministrate

E ancora: “In vista dell’estate si sta cercando di garantire la mobilità all’interno dell’Italia e tra Paesi, il 29 aprile il Parlamento europeo ha votato il certificato Eu Covid-19. Non tutti i dettagli sono stati messi a punto, c’è bisogno del confronto tra i governi. Probabilmente servirà che una persona sia stata vaccinata o che sia guarita dall’infezione o che abbia eseguito un test con esito negativo. E’ un approccio simile a quello adottato dall’Italia nel decreto riaperture”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 5 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA