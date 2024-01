Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, valanga in val Formazza: morti due giovani escursionisti

Una valanga in Val Formazza ha causato la morte di due escursionisti, i cui corpi senza vita sono stati trovati e recuperati dalle squadre di soccorso nelle scorse ore. La zona dove è avvenuta la tragedia secondo le ultime notizie è quella del lago di Toggia, che fa parte della provincia Verbano-Cusio-Ossola. L’intervento del Soccorso alpino piemontese è stato immediato, anche se le condizioni climatiche hanno ostacolato pesantemente le ricerche, per le quali è stato impiegato anche un elicottero. Non c’è stato nulla da fare però per salvare le vittime.

Terremoto oggi Terni M 2.8/ Ingv ultime notizie: diverse scosse con epicentro a Calvi dell'Umbria

A perdere la vita sono stati Roberto Biancon, osteopata 53enne di Arluno, e Vanessa Gatti, 30enne originaria di Origgio che viveva a Turate (Como). Erano in gita con le ciaspole insieme al loro cane, che non è stato ancora trovato. L’allarme è scattato dopo che alcuni guardiani della diga hanno visto la massa di neve travolgere i loro corpi.

LETTURE/ Se una nipotina tiene vivo quel Bambino che vorremmo metter nel cassetto

Ultime notizie, intossicazione di massa in una parrocchia di Cortona

Una intossicazione di massa causata dalla presenza di monossido di carbonio è avvenuta in una parrocchia di Cortona, in provincia di Arezzo, mentre si stavano svolgendo le recite dell’Epifania. Le persone intossicate sono state in tutto 40 e tra queste ci sono 4 bambini che sono attualmente trattenuti in una camera iperbarica per ristabilire le loro condizioni di salute.

Dopo questo avvenimento sono arrivate anche le accuse da parte del sindaco di Cortona, che ha chiesto di fare luce su quanto accaduto, ricordando che un altro episodio dello stesso tipo era accaduto nello stesso luogo nel mese di dicembre del 2022. È da capire se nella struttura siano state prese le necessarie misure di sicurezza per evitare la fuga di monossido di carbonio.

Terremoto Campi Flegrei, Bianco (Osservatorio vesuviano): “Bradisismo non è finito”/ “Monitoriamo sempre”

Ultime notizie, due morti in una autovettura finita nel lago di Como

Un uomo e una donna sono morti nella serata di ieri dopo che la loro auto è finita nelle acque del lago di Como. Le cause dell’incidente non sono state ancora chiarite e le possibilità vanno dal malore del conducente al gesto volontario. Alcuni testimoni hanno riferito che i due sono saliti in auto e che successivamente questa ha sfondato la ringhiera del parcheggio di Villa Geno, precipitando nelle acque.

Le vittime, secondo quanto emerso dalle ultime notizie, sono il 38enne Morgan Algeri, e la 45enne Tiziana Tozzo, i quali erano legati da un rapporto di amicizia come si evince dai loro profili su Facebook ma non avevano un rapporto sentimentale. I loro corpi sono stati recuperati dal lago nella nottata da parte dei sommozzatori del vigili del fuoco.

Ultime notizie, le previsioni del tempo sull’Italia

Con il previsto arrivo del ciclone dell’Epifania, sull’Italia è arrivato il maltempo ovunque, con la neve che ha imbiancato sia le Alpi che l’Appennino. Il meteo è quindi instabile sulla maggior parte delle regioni della penisola, ma in questa settimana appena iniziata si dovrebbe assistere ad un parziale miglioramento, in quanto le nubi resteranno presenti su molte zone sia del nord che del centro sud.

Ultime notizie, assegnati i premi della Lotteria Italia

Con la serata speciale del programma Affari Tuoi, il 6 gennaio, sono stati assegnati i premi collegati alla Lotteria Italia. In totale in questa edizione il valore ha raggiunto la cifra di 17 milioni e 700 mila euro. Quelli di prima categoria sono stati assegnati a Milano, con il biglietto serie F306831 che ha ottenuto il premio di 5 milioni di Euro, a Campagna, in provincia di Salerno, dove è stato venduto il biglietto serie M382938, che ha ottenuto 2,5 milioni di Euro e ad Albuzzano, in provincia di Pavia, a Roncadelle, in provincia di Brescia e a Montescudo Monte Colombo in provincia di Rimini, con premi di 2 milioni di euro, 1,5 milioni di euro, ed 1 milione di euro.

Oltre a questi cinque superpremi sono stati estratti anche 15 premi di seconda categoria che hanno assegnato ciascuno 100mila euro e premi di 3a categoria, ognuno dell’importo di 20mila euro. Tutte le somme vinte sono esenti da tassazione. I vincitori potranno nei prossimi giorni richiedere la riscossione della vincita nelle modalità previste.











© RIPRODUZIONE RISERVATA