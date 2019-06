Ultime notizie/ Ultim’ora oggi. Vertice di Governo, nulla di fatto (13 giugno 2019)

Nulla di fatto nel vertice a quattro dove il Ministro dell’Economia Tria era presente a fianco di Conte, Salvini e Di Maio. Ognuno sembra rimanere sulle sue posizioni e non si trova un accordo per scongiurare la procedura di infrazione ormai imminente da parte dell’Unione Europea. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiara – no prove muscolari con l’UE, massimo dialogo- Praticamente il contrario di Matteo Salvini che tuona – Impossibile accettare sanzioni dall’Unione Europea che è attualmente delegittimata. Moscovici, portavoce dell’UE esige risposta chiara e rapida da parte dell’Italia. Fonti del Viminale smentiscono le voci su intervento del Colle riguardo la nomina di magistrati, il Presidente Mattarella non ha mai parlato con nessuno circa la bufera sul CSM

Ultime notizie, tangenti in Regione Sicilia

Presunto giro di tangenti nella Regione Sicilia con numerose misure cautelari prese per molti indagati: fra tutti emerge la figura di Paolo Arata ex-consulente della Lega e con affari in comune con il re dell’eolico Vito Nicastri, quest’ultimo legato al boss mafioso Mattia Messina Denaro. Tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle con una corrente moderata che vorrebbe aspettare sentenze e l’altra fazione che attacca l’alleato di governo senza mezzi termini.

Ultime notizie, Nord Italia: emergenza maltempo

Maltempo in Lombardia con danni ed emergenza. A causa di un nubifragio il torrente Varrone è esondato in provincia di Lecco riversando detriti e fango su strade, box e cantine. Più di cinquecento persone sono state evacuate per alcune ore fino alla messa in sicurezza della zona. Difficoltà nella circolazione stradale e ferroviaria specialmente lungo le rive del lago di Como. Nel comune di Apecchio (Pesaro-Urbino) una donna di 59 è stata trovata morta nella sua abitazione dove viveva, segregata da 45 anni, con la madre e la sorella. Gli inquirenti hanno predisposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Ultime notizie, arrestato il finanziere Alessandro Proto

La Guardia di Finanza di Como ha tratto in arresto il finanziere Alessandro Proto. Già gravato da precedenti penali per truffa e reati finanziari, è ora accusato di aver truffato una donna con gravi problemi fisici e psichici. Proto avrebbe intascato circa 130.000 euro in più riprese, ingannando la vittima.

Ultime notizie, offerta di Claudio Lotito per Alitalia

Claudio Lotito, presidente della società sportiva Lazio, ha formalizzato un’offerta per l’acquisto di Alitalia. Si attende adesso un dialogo costruttivo tra Ferrovie dello Stato, Delta Airlines e lo stesso Lotito per pianificare il nuovo asset della compagnia aerea tricolore.

Ultime notizie, disordini a Hong Kong

Gravi disordini ad Hong Kong dove si manifesta contro la legge di estradizione in Cina per i cittadini sotto processo. norma caldeggiata dal governo cinese che ha scatenato la reazione dell’opinione pubblica locale. I manifestanti sarebbero penetrati all’interno del Parlamento

Ultime notizie si rinnova l’appuntamento per Pitti Firenze

Appuntamento nel capoluogo toscano per Pitti Firenze, quest’anno all’insegna di una filiera responsabile ed eco sostenibile. Anche nel mondo della moda cresce la richiesta di collezioni ideate nel rispetto del pianeta; nascono così i capi creati dalla plastica riciclata e il primo piumino che salvaguarda gli animali, realizzato con eco piume.



