Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Zelensky a Zaporizhzhia: “Libereremo città occupate”

La guerra in Ucraina continua nonostante l’ennesimo appello alla pace da parte di Papa Francesco: ‘Non portate l’umanità alla rovina – ha detto ieri il Santo Padre – si facciano veri negoziati per cessate il fuoco’, rivolgendosi ai “responsabili delle nazioni”. Ma Vladimir Putin ha replicato indirettamente al Pontefice, dicendo: ‘Nuove armi significa estendere il conflitto’, riferendosi alle nuove forniture di armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti. In merito alle notizie dal campo, il sindaco di Kiev ha fatto sapere ‘Diverse esplosioni all’alba’, mentre il presidente Zelensky ha aggiunto: ‘Situazione a Severodonetsk estremamente difficile’. Lo stesso Zelensky ha fatto visita a Zaporizhzhia spiegando: “Libereremo tutte le città occupate”.

Continuano le esercitazioni missilistiche da parte della Corea del Nord. Così come riferito dai principali organi di informazione nella giornata di ieri, la nazione guidata dal leader Kim Jong-un ha testato 8 razzi a corto raggio, lanciati nel mar del Giappone. Si tratta del diciottesimo test di questo tipo effettuato da Pyongyang da quando è iniziato il 2022, il terzo da quando si è insediato il nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, lo scorso 25 maggio. Secondo quanto fatto sapere dall’esercito sudcoreano, i razzi sono stati sparati fra le ore 9:08 e le 9:43 locali, quando in Italia era passata da poco la mezzanotte. “Il nostro esercito ha rilevato otto missili balistici a corto raggio lanciati dall’area di Sunan a Pyongyang, in Corea del Nord, nel Mare orientale”, le parole del capo di stato maggiore congiunto di Seul riportate da SkyTg24.it.

Dramma in Bangladesh dove è esploso in deposito di container privato, situato nei pressi del più grande porto nazionale, quello di Chittagong, nel sud est della nazione. Dopo un incendio si è verificata una deflagrazione che ha provocato almeno 450 feriti e ben 34 decessi, ma il bilancio potrebbe essere ancora più drammatico in quanto vi sarebbero almeno 11 persone che risultano disperse. Fra le vittime anche due agenti della polizia che sarebbero accorsi sul luogo per prestare soccorso. Non è da escludere un atto di sabotaggio, mentre il portavoce dell’Associazione Container del Bangladesh, Ruhul Amin Sikder ha spiegato che: “L’entità dell’esplosione non è inferiore a quella che abbiamo visto a Beirut in Libano alcuni anni fa”.

Si è chiuso nella giornata di ieri il Giubileo per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Il grande show si è tenuto sabato sera, con il mega concerto a Buckingham Palace a cui hanno partecipato alcuni degli artisti più famosi al mondo, da Andrea Bocelli ad Alicia Keys, passando per Diana Ross, Hans Zimmer, i Queen. Presenti anche tanti personaggi dello spettacolo e dello sport David Beckham, Sir David Attenborough, Stephen Fry, Dame Julie Andrews e The Royal Ballet. Ieri l’evento finale, il Gran pranzo del Giubileo con la performance di un altro artista di grido come Ed Sheeran, che ha intonato “God Save The Queen”, l’inno nazionale inglese.











