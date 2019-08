ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Zingaretti e Di Maio intesa ai dettagli (27 agosto)

Sono stati fatti dei passi in avanti importanti per trovare una nuova maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico. Non si esclude un Conte bis ma a riguardo nessuno schieramento si è pronunciato al termine delle rispettive riunioni ed anche in un incontro veloce tra Di Maio e Zingaretti, il segretario PD. Sull’ipotesi di un accordo con i democratici, dal Movimento 5 Stelle trapela la volontà di consultare la base degli iscritti tramite la nota piattaforma online. Il Presidente della Repubblica Mattarella incontrerà nuovamente i Presidenti di Camera e Senato ed i rappresentati dei gruppi parlamentari tra la giornata di domani e mercoledì; intanto Berlusconi è al lavoro per una nuova alleanza di centrodestra.

Ultime notizie, aperture di Trump al termine del G7

Atmosfera positiva al termine dell’incontro delle 7 più grandi forze nazionali mondiali, il G7 di Biarritz in Francia, dopo le aperture del Presidente statunitense Trump al dialogo con l’Iran ed alle trattative sui dazi commerciali per la Cina. Un segnale positivo anche nei confronti del disastro ambientale che sta colpendo la foresta amazzonica per il quale sono stati stanziati 20 milioni di dollari. Unica nota dolente sono i dati che arrivano dall’OCSE sulla crescita economica dei Paesi: tra i 7 Paesi l’Italia risulta ultima con un dato prossimo allo zero.

Ultime notizie, ancora truffe ai danni degli anziani

Aumentano le truffe ai danni degli anziani e si moltiplicano le modalità con le quali vengono portati a termine. Da chi si spaccia per tecnico dell’energia elettrica o letturista del gas ma anche chi, con abili inganni, finge amicizia o parentela fino anche a chi si finge amico di persone care. Un dato allarmante ed in crescita che fa registrare una media di 2 casi denunciati ogni ora. Proprio le denunce spesso non vengono sporte per paura, vergogna o per l’esigua portata del danno. La polizia di Stato ha avviato procedure precise per insegnare a gestire i casi di difficoltà ma anche al fine di prevenire questo fenomeno attraverso l’impiego di detective dell’anticrimine.

Ultime notizie, comparsa un’isola di detriti nel Pacifico

Strano fenomeno rilevato nel mare dell’arcipelago delle Tonga: è emersa una enorme massa di pietra pomice. Ha un’estensione pari alla città di Manhattan e la causa è da attribuirsi all’eruzione di un vulcano sottomarino. Le emergenze dei mari, però, preoccupano anche per l’incolumità della fauna. Il WWF chiede che siano adottate misure urgenti, nel mediterraneo, per salvaguardare le razze e gli squali che negli ultimi hanno l’uomo sta decimando.

Ultime notizie, Mihajlovic in campo nonostante le cure

Tutto il mondo ha potuto osservare Sinisa Mihajlovic che, uscito per qualche ora dall’ospedale Sant’Orsola dove sta lottando per curare la leucemia, si è recato allo stadio per dirigere la prima di campionato del suo Bologna. Grande commozione di tutti per il gesto compiuto e per il coraggio che sta dimostrando in questa fase della sua vita; i medici che lo hanno in cura hanno precisato che potrà farlo ancora, probabilmente nel prossimo match interno contro la Spal del prossimo weekend.



