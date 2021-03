Ultime notizie/ Ultim’ora, scuole chiuse: 6 milioni di studenti a casa (8 marzo)

Da oggi sono circa 6 milioni gli studenti di tutte le scuole costretti alla didattica a distanza con l’impossibilità di entrare a scuola per le lezioni in presenza. Una cifra che potrebbe anche aumentare fino a 7,6 milioni se anche in altre zone ad “alto rischio” si dovessero creare situazioni tali che costringono i governatori ad emettere delle ordinanze locali. La situazione attuale vede la Lombardia, la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con le scuole chiuse, mentre in altre regioni ci sono situazioni locali di chiusura come in Piemonte, in Toscana, in Umbria ed in Emilia Romagna.

Ultime notizie, coronavirus: il bollettino di ieri

I nuovi casi di Covid 19 registrati ieri sono stati 20.765 a fronte di 271.336 tamponi. Il tasso di positività continua a salire e si attesta al 7,6%, mentre cala il numero dei decessi, in totale 207 nelle ultime 24 ore. In aumento anche i numeri riguardanti le persone ricoverate in terapia intensiva, con saldo a +34, e nei reparti ordinari a +443. Per quanto riguarda i numeri dei nuovi casi relativi alle singole regioni, la Lombardia ne ha fatti registrare 4.397, con l’Emilia Romagna a quota 3.056 e la Campania a 2.560. Le persone guarite ieri erano 13.476, numero stabile rispetto al giorno precedente e il totale degli attualmente positivi sale quindi a 472.862.

Ultime notizie, le nuove indiscrezioni sul decreto sostegni

In questa settimana dovrebbe essere predisposto il nuovo decreto Sostegno che dovrebbe aiutare l’economia e le famiglie italiane ancora alle prese con la crisi creata dalla pandemia. Le indiscrezioni che stanno circolando circa il testo riguardano soprattutto il Reddito di cittadinanza ed i ristori. Per quanto riguarda questi ultimi si fa strada l’ipotesi di un calcolo effettuato su tutto il 2020, mentre per il reddito di cittadinanza dovrebbe essere stanziato 1 miliardo di euro. Dal Mise sono arrivati dei chiarimenti in merito proprio ai ristori: è stata smentita nettamente l’ipotesi che potessero essere calcolati solo su alcune mensilità. I ristori sono destinati alle imprese che hanno un ricavo sino a 5 milioni di euro annui. Oltre a queste misure si dovrebbe avere anche una proroga riguardante il Reddito di emergenza.

Ultime notizie, Maneskin si affermano a Sanremo

Alla fine della quinta serata, Amadeus ha proclamato la vittoria dei Maneskin nella 71esima edizione del Festival di Sanremo. La rock band romana si è imposta con la canzone “Zitti e buoni”, mentre al secondo posto si è classificata la coppia composta da Francesca Michielin e Fedez con la canzone “Chiamami per nome” mentre sul gradino più basso del podio è arrivato Ermal Meta con il brano intitolato “Un milione di cose da dirti”. Nella serata finale grande emozione per l’esibizione di Ornella Vanoni, ed anche polemiche per l’invito di Chiara Ferragni ai suoi “followers” per votare il marito Fedez.

Ultime notizie, Serie A: la domenica del calcio

Ieri nella domenica del calcio, attendendo la sfida di alta quota di stasera tra Inter ed Atalanta, il Milan di Pioli, pur con molte assenze, è riuscito a sbancare Verona chiudendo sul 2 a 0 a proprio favore e mettendo quindi pressione ai nerazzurri. Nelle altre gare disputate, successo della Roma sul Genoa e del Crotone sul Torino, mentre a Firenze e Genova due pareggi rocamboleschi con la Fiorentina che conquista il 3 a 3 con il Parma ed il Cagliari il 2 a 2 contro la Sampdoria, in pieno recupero.



