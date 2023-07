Ultimo: arriva una proposta di matrimonio sul palco/ Fan in visibilio: il video é virale

Ultimo torna a cantare live: arriva una sorprendente proposta di matrimonio, allo Stadio Olimpico

Ultimo non smette di stupire, fan e non, e il nuovo colpo di scena arriva direttamente dal palco dello Stadio Olimpico di Roma. Nel mezzo del live show capitolino, reduce dalla gara dei Big di Sanremo 2023 il cantautore ha benedetto con la sua performance una proposta di matrimonio tra due annunciati promessi sposi.

Ultimo, una fan si spoglia durante il concerto/ Il video è diventato virale

Mentre intonava il brano “Piccola stella“, come emerge chiaramente anche dalle immagini esclusive del live concert divenute virali online, il cantante ha appreso che tra gli spettatori presenti stesse accadendo qualcosa. Una persona, infatti, si è inginocchiata dinanzi alla compagna, lasciando intendere di avanzarle una proposta di matrimonio.

Ultimo, concerto Roma Stadio Olimpico 7, 8,10 luglio 2023/ Scaletta, orari e informazioni

Le reazioni all’evento nell’evento

Un momento particolarmente romantico che il fandom dell’artista non dimenticherà, quasi sicuramente. Il beniamino dei promessi sposi, che sarebbe particolarmente amato dalla destinataria della proposta di nozze-si è palesato dal palco dinanzi ai promessi sposi, esibendosi a coronamento del loro momento speciale, mettendosi quindi al servizio dei due spettatori che gli hanno rubato la scena live. Alla fine, quindi, l’artista protagonista del live tenutosi allo Stadio Olimpico, si è alzato in piedi e indicando la coppia di spettatori ha esclamato al suo microfono “viva gli sposi!“.

Renato Zero "Ultimo raccomandato? Gli avrei fatto un torto"/ "Nelle sue canzoni c’era sostanza"

E com’era prevedibile che accadesse, da parte del pubblico in generale é partito un tripudio di consensi, tra urla e applausi di esultanza per l’appassionante momento coronato a suon della musica di Ultimo. Il cantautore, complice l’evento nell’evento musicale, si annovera tra gli irriducibili romantici tra i cantautori attivi nella music farm made in Italy.

Nel frattempo, intanto, nel web fa rumore anche la notizia che vede particolarmente vicina la data del via alle nuove registrazioni di Uomini e donne, il format sui sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Buongi questa canzone è la proposta di matrimonio io sono debole per queste cose 😭😭😭 #ultimo pic.twitter.com/gsBLAlEUSw — rossella (@rossella_lisa) July 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA