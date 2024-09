Heather Parisi ha voluto scrivere un messaggio ai follower sul suo profilo Instagram dopo l’ondata di critiche che l’ha vista protagonista negli ultimi giorni, quando è rientrata in Italia. “Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò”. Così ha scritto l’ex ballerina che oggi vive stabilmente a Hong Kong con il compagno. Gli hater l’hanno subito attaccata per non essere corsa dalla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, che aspetta un figlio dal cantante Ultimo.

Heather Parisi, dopo essere stata sommersa dalle critiche ha voluto chiarire la situazione, dicendo che la tv e i giornali utilizzano queste notizie per distrarre la gente: “Io lo trovo uguale alla pornografia“, aggiunge: “M’infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l’idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati“. Heather Parisi ha poi precisato che le piacerebbe essere giudicata per le sue battaglie, per le sue idee e per il suo lavoro, invece che per la sua vita privata. La cantante e ballerina è sbottata anche contro coloro che utilizzano volutamente la loro vita privata per far parlare di sè e di conseguenza, per fare business.

Secondo Heather Parisi questo tipo di persone non ha nulla di artistico da raccontare ed è senza talento. “Io ho carriera e talento“, prosegue sempre sui social, “e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i ca**i propri non è più un valore“. Un attacco bello grosso quello di Heather Parisi, che negli ultimi giorni è stata criticata ferocemente in tutti i modi dopo essere tornata in Italia.

Addirittura, alcuni dei follower si sono lamentati dopo che la soubrette è andata dal parrucchiere, ritenendo che la prima tappa sarebbe dovuta essere dalla figlia. Di certo, tra Jacqueline Luna Di Giacomo e mamma Heather non corre buon sangue, tanto che durante la gravidanza le due non si sono mai incontrate. La figlia, intanto, ha abbracciato il papà Giovanni Di Giacomo, condividendo su Instagram dei dolcissimi scatti insieme a lui. La ragazza ha anche scherzato affettuosamente, chiamandolo con lo pseudonimo di Nonno Nanni.