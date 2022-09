Ultimo, artista dei record ai Tim Music Awards/ Fa incetta di premi storici

Tim Music Awards 2022, Ultimo tra gli ospiti attesi sul palco

ll weekend di Rai 1 diventa un evento di celebrazione dei lavori e personaggi di spicco nel mondo della musica, con i Tim Music Awards 2022, live dall’Arena di Verona il 9 e il 10 settembre 2022, e vede tra gli ospiti musicali previsti in set-list Ultimo. L’evento dei premi musicali , giunto quest’anno alla sua sedicesima stagione tv e condotto per l’undicesima volta dal duo di conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada, consacra il giovane cantautore capitolino come un artista dei record.

Nicolò Moriconi, questo il suo nome di nascita, classe 1996, impersona l’esempio di chi nasce in una realtà difficile come quella del suo quartiere natale e si riscatta credendo fedelmente del proprio potenziale, mirando alle stelle nel cielo e restando al contempo con i piedi per terra. In occasione della puntata di apertura dei Tim Music Awards 2022, non a caso, l’artista é previsto tra gli ospiti per un’esibizione esclusiva totally live e il ritiro di tre premi per un pieno di riconoscimenti storici.

Ultimo é l’artista dei record ai Tim Music Awards 2022

Si tratta del “Premio TIM Music Awards” per il tour “Ultimo Stadi 2022” – certificato DIAMANTE da SIAE per gli oltre 600.000 spettatori del tour “Ultimo Stadi 2022”; il “Premio Assomusica” per il successo del tour “ULTIMO STADI 2022”, infine il “Premio TIM Music Awards” per l’album “SOLO” – certificato multiplatino da Fimi/GFK.

Può, quindi, dirsi ufficialmente un pilastro della musica made in Italy, Ultimo: nonostante la sua giovane età, il cantautore capitolino dimostra di riuscire a superarsi senza essere superato, nell’industria musicale made in Italy, per ciò che concerne i risultati di vendite in senso lato, dai concerti ai singoli, passando per gli album.

In occasione dell’evento dei Tim Music Awards 2022, verranno premiati gli album certificati Oro, Platino e Multiplatino ed anche i singoli Multiplatino tra l’1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022. Tornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) tra settembre 2021 e settembre 2022.











