Ultimo con “Alba” a Sanremo 2023 per vincerlo/ Video, curare le ferite dell’anima

Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, è stato il sesto cantante in gara della prima sera del Festival di Sanremo 2o23, e si è esibito con il brano “Alba”, scritto dal cantante stesso. Dopo essere stato presentato dalla co-conduttrice Chiara Ferragni, ha salutato tutti e tre i presentatori e ha rivolto un particolare e ulteriore saluto al pubblico che lo ha accolto con estremo calore dopo qualche anno di assenza. Si è presentato sul palco dell’Ariston con un look total black firmato Emporio Armani, con una maglia smanicata, e nonostante l’emozione di partenza è riuscito a fare un’ottima esibizione.

Jacqueline Luna Di Giacomo, fidanzata Ultimo/ Quell'alchimia scoccata quando...

La canzone, nata da uno sfogo emotivo personale dell’artista verso il superamento dei propri limiti, vuole mandare un messaggio di forza per prendersi cura delle ferite dell’anima. In questo contesto, l’alba diventa una metafora di rinascita. Il brano, infatti, inizia con toni musicali bassi per poi esplodere in note alte e manifestare tutta la grinta che ci si aspettava da lui. Alla delicatezza sonora degli inizi della canzone, infatti, si è alternata la parte conclusiva dove il cantante ha rotto in un grido musicale manifestando ancora una volta la sua voglia di stare su quel palco. Ciò gli ha permesso di realizzare una performance molto forte e potente di emozione.

Significato Testo "Alba" di Ultimo/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2023)

Ultimo, il ritorno al Festival di Sanremo con la voglia di vincerlo

Già nei primi ascolti dei giornalisti Ultimo è stato considerato uno dei possibili vincitori del Festival di Sanremo 2023, il brano “Alba” piace e secondo qualcuno potrebbe simboleggiare una riconciliazione tra il cantante e il Festival e un riscatto di quel passato secondo posto nel 2019 che non ha lasciato certamente al cantante romano un ricordo positivo a livello mediatico.

Per molti giornalisti il cantautore è tornato al Festival di Sanremo con un atteggiamento grintoso ma sicuramente più maturo e consapevole e molti attendevano il suo ritorno alla kermesse canora dopo i quattro anni di assenza dal palco dell’Ariston. Il suo percorso al Festival sarà sicuramente decisivo per la classifica finale e ci sono ottime possibilità che il cantante si collochi nel podio dei vincitori. Nonostante la classifica della prima serata, che vedeva Ultimo piazzarsi al quarto posto, subito ai piedi del podio, nel corso delle serate si potrebbe assistere a qualche colpo di scena soprattutto per quanto riguarda la quinta e sesta serata in quanto saranno decisive le preferenze del televoto e, come già noto, Ultimo vanta di un importante seguito che sicuramente sosterrà il proprio beniamino nella corsa alla vittoria.

Martina Miliddi, ex di Amici, pazza di Ultimo: gag a Viva Rai2/ Fiorello fa da 'Cupido': "Lei ti ama!"

Video: “Alba”, Ultimo a Sanremo 2023