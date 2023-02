Ultimo: con Alba é ancora secondo in classifica?/ I pronostici di Sanremo 2023

Sanremo 2023, Ultimo é in corsa con Alba tra i 28 Big

La competizione di Sanremo 2023 di infiamma dentro e fuori le classifiche musicali, con Ultimo che si impone come papabile vincitore tra i 28 Big in corsa, per la vittoria. Tra i competitor che si giocano la possibilità di aggiudicarsi il titolo di Canzone italiana, al 73esimo Festival della Canzone Italiana condotto dal direttore artistico Amadeus, c’é di sicuro Ultimo con la canzone sanremese Alba. Una pop ballad che mette d’accordo molti tra i telespettatori fedeli del Festival, fan e non del cantautore originario di Roma. In occasione della gara nella gara del Festival, la gara cover, in rappresentanza della cultura della Capitale il cantautore Big in corsa si é unito in un duet cover con Eros Ramazzotti , sulle note di un Medley di hit di quest’ultimo. Una collaborazione che ha emozionato tutti gli appassionati del Festival della canzone. Come emerge tra i molteplici messaggi di consenso e le interazioni social degli utenti rilasciati a margine della gara dei duetti sanremesi. Ultimo si classifica secondo, alle spalle di Marco Mengoni, nella Top5 finale sanremese della gara cover.

"Alba" testo completo canzone Ultimo a Sanremo 2023/ Rinascere oltre i limiti

Ultimo, I traguardi sanremesi con Alba

E, intanto, Alba di Ultimo mette a segno tra gli altri traguardi la posizione numero 10 nella Top50 su Spotify Italia, la classifica che accoglie le canzoni sulla base delle riproduzioni in ascolto della nota piattaforma di streaming. E non solo. La proposta sanremese si posiziona alla #14, nella EarOne Airplay Sanremo 2023, la classifica delle canzoni di Sanremo che accoglie i dati sulla base del volume di passaggi radiofonici.

DUETTO ULTIMO CON EROS RAMAZOTTI, COVER MEDLEY/ Gaffe, applausi e ringraziamenti

Le previsioni e la maledizione di Sanremo: sarà l’eterno secondo?

E sulla scia del successo del suo Ultimo Stadi tour, intanto, gli scommettitori lo indicano tra i favoriti candidati al titolo di Canzone italiana. Sulla piattaforma di scommesse online Bwin, Ultimo é anticipato come il secondo classificato nell’ordine della finale di Sanremo 2023. E c’é chi nel web grida alla maledizione sul cantautore Big, quella che vedrebbe il romano destinato al titolo di “eterno secondo” al Festival. Questo, dopo il secondo posto che lui ha conseguito a Sanremo 2019, alla spalle del vincitore Mahmood.

LEGGI ANCHE:

Eros Ramazzotti/ A 35 anni dalla vittoria con Terra Promessa torna a Sanremo

© RIPRODUZIONE RISERVATA