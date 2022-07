Ultimo, Concerto Catania 11 luglio 2022/ Scaletta: i successi e “Vieni nel mio cuore”

Ultimo Concerto a Catania: doppia data all’ex Stadio Cibali

Ultimo arriva a Catania. Oggi, lunedì 11, e martedì 12 luglio il cantautore romano si esibirà allo Stadio Angelo Massimino (già Stadio Cibali) per una doppia data, dopo il rinvio di circa due anni a causa della pandemia da Covid-19. La tournée negli stadi continuerà poi al Circo Massimo di Roma (domenica 17 luglio) e allo Stadio San Siro di Milano con le due date conclusive (sabato 23 e domenica 24 luglio). Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha deciso di devolvere parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti del tour negli stai ai progetti di Unicef in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo come Goodwill Ambassador. Il concerto inizierà alle ore 21:00, mentre l’apertura delle porte è prevista dalle ore 16.30.

La scaletta Ultimo Tour “Stadi 2022”

Per le due date catanesi di Ultimo allo Stadio Angelo Massimino è stato allestito un palco alto più di 30 metri e largo più di 60, oltre 500 corpi illuminanti, 250 metri quadri di led. Una grande struttura a forma di U sovrasta il palco e si specchia simmetricamente nella passerella che porta al pubblico, illuminandosi in momenti diversi dello show. In quasi due ore di musica, Ultimo proporrà al pubblico di Catania i suoi migliori successi e i brani presenti nell’ultimo album “Solo” (doppio disco di platino). “Stasera e domani Catania. Scaldate i cuori”, ha scritto Ultimo su Instagram, pubblicando una foto dell’Etna. Di seguito la scaletta del tour “Stadi 2022” di Ultimo:

1 Buongiorno vita

2 Dove il mare finisce

3 Quei ragazzi

4 Cascare nei tuoi occhi

5 Il ballo delle incertezze

6 Poesia senza veli

7 Vieni nel mio cuore

8 Niente

9 Piccola stella

10 Ipocondria

11 Sul finale + strumentale

12 Medley: Non sapere mai dove si va, Supereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera, Peter pan

13 Colpa delle favole

14 Rondini al guinzaglio

15 Fateme cantà

16 I tuoi particolari

17 Pianeti

18 Ti dedico il silenzio

19 La stella più fragile dell’universo

20 Giusy

21 Farfalla bianca

22 Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu

23 22 settembre

24 Sogni appesi

