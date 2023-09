Ultimo in vacanza con mamma Anna, relax e risate a Mykonos/ Il rapporto speciale e il brano a lei dedicato

Ultimo, vacanza a Mykonos con mamma Anna: le foto di Chi

Messa in pausa l’attività musicale, e reduce dai grandi successi che l’hanno reso negli ultimi anni una delle più importanti rivelazioni, Ultimo si è concesso qualche giorno di vacanza. Il cantautore, che tra stadi e l’ambito Circo Massimo ha decisamente bruciato le tappe inanellando successi e continui sold out, è volato a Mykonos per distrarsi un po’ e godersi il mare cristallino della Grecia. Ma non è solo. Al suo fianco, infatti, c’è la donna più importante della sua vita, colei che ha sin da subito creduto in lui e che è la sua prima fan: la mamma, Anna Sanseverino.

È con lei che Ultimo ha deciso di trascorrere questa breve vacanza nella rinomata località greca. A raccontarlo sono le immagini pubblicate dal nuovo numero del settimanale Chi, che ritraggono madre e figlio insieme al mare. I due prendono il sole sulla popolare spiaggia Agios Ioannis, sui lettini di un beach club sulla costa occidentale dell’isola. Ridono di fronte ad uno smartphone, per poi concedersi una pausa pranzo refrigerante e continuare a godersi il relax, il sole e il mare della Grecia.

Ultimo e il rapporto con la mamma: il brano 7+3 è dedicato a lei

È con questa mini-vacanza che Ultimo ha deciso di ricaricare le energie, in vista dei prossimi impegni professionali. Al suo fianco la mamma, una figura fondamentale nella sua vita, con la quale è cresciuta in seguito alla separazione dei genitori. A lei, in particolare, sono dedicati i versi della struggente 7+3, canzone da lui scritta e pensata proprio per il rapporto speciale che lo lega alla madre. “Tu porti una torcia al buio delle sere, l’oceano celeste dentro il mio bicchiere, la mano che stringo se sto per cadere“, recitano alcune strofe del brano.

“È un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti e l’ho fatto pensando a mia madre, è dedicato a lei“, le dichiarazioni di Ultimo, riportate sempre da Chi. La vacanza madre-figlio è stata l’occasione per rafforzare, ancora una volta, quel legame che li unisce e li unirà per sempre.











