Ultimo lascia il palco a San Siro e bacia la fidanzata/ Il video è virale

Ultimo, grande finale per il tour: ecco cosa è accaduto a San Siro

La scorsa domenica 24 luglio 2022, si è tenuta l’ultima data del nuovo tour musicale di Ultimo, l’Ultimo stadi 2022 tour, che era stato procrastinato a data da ufficializzarsi per almeno due anni a causa delle restrizioni anti-Coronavirus. In occasione del nuovo live-evento, l’ultimo dei due concerti del tour tenutisi allo Stadio San Siro di Milano, ha riscosso un notevole successo come accaduto per il resto dei live di Ultimo, andati quasi tutti sold-out. E a catalizzare l’attenzione mediatica dell’ultimo live show è stato in particolare un gesto plateale che il cantautore ha destinato al pubblico di spettatori accorsi all’evento live milanese, in particolare ad una persona immersa nella folla di fan del giovane, a lui molto cara. Si tratta della fidanzata della popstar, Jacqueline Luna Di Giacomo.

Il gesto romantico allo Stadio di Milano diventa virale

Nel dettaglio, così come emerge dal video diventato virale sui social in queste ore, contenente alcune tra le esclusive immagini dell’evento di San Siro, Ultimo si è catapultato ad un certo punto della sua apparizione live dai fan, scendendo dal palco, e non appena intravista la sua fidanzata lui ha voluto raggiungerla mentre lei era in prima fila, visibilmente emozionata alla transenna. Non appena trovata l’amata dolce metà, Ultimo le ha destinato un dolcissimo bacio sulle labbra, dopodiché il cantante si è concesso anche dei saluti con una cerchia ristretta di presenti, suoi presunti fan più accaniti, amici e/o parenti stretti. A condividere il momento al cardiopalmo via social è stato un utente, con un video postato eccezionalmente su TikTok, che ora fa incetta di like, commenti e condivisioni e fa battere i cuori in particolare ai fan del cantautore, che è innamoratissimo della sua Jacqueline.

“La fine di un viaggio meraviglioso durato due mesi in giro per tutta Italia. GRAZIE. A presto…”, si legge tra le righe del filmato andato virale sul popolare social della generazione zeta.

