Se di Gad Lerner conosciamo più che altro gli aspetti lavorativi, quasi tutto sul suo lavoro e la sua carriera fatta di grandi successi e incredibili avventure televisive e non, non sappiamo invece moltissimo della sua vita privata, o meglio, conosciamo a grandi linee le informazioni principali senza però sapere i dettagli su quello che è il privato del grande giornalista. Gad nel 1986 si è sposato per la prima volta con una donna italiana della quale non conosciamo il nome: sappiamo la sua nazionalità perché proprio grazie a lei il giornalista riuscì a prendere la cittadinanza, nonostante vivesse in Italia ormai da trent’anni e avesse fatto richiesta molto tempo prima, circa vent’anni.

Gianna Del Gaudio, chi è/ Donna uccisa in casa a Seriate nel 2016: la pista del "killer incappucciato"

Il primo matrimonio del giornalista e conduttore tv terminò nel 2000, lasciando spazio ad un nuovo amore: quello con la seconda moglie, Umberta Barletti. Con lei, conosciuta nel 2005, il giornalista vive tutt’ora: i due hanno insieme tre figli, mentre due l’intellettuale di origine libanese li ha avuti con la prima moglie. Sono dunque cinque i figli di Gad Lerner: Giuseppe, Davide, Giacomo, Rebecca e Marta.

Marina Conte e Valerio Vannini, chi sono i genitori di Marco Vannini/ "Nostro figlio non ce lo ridaranno"

L’amore tra Gad Lerner e Umberta Barletti: cosa sappiamo

Dell’amore tra Gad Lerner e Umberta Barletti non si sa molto: il giornalista ama la riservatezza e per questo protegge attentamente la sua vita privata. La moglie, allo stesso tempo, è lontana dai riflettori: non è mai comparsa in pubblico e non c’è stato mai modo di fare “gossip” sulla loro relazione e su quelli che sono i figli del grande giornalista, che li ha nominati solamente in poche e rare occasioni, proteggendo il suo privato. Ciò che sappiamo, comunque, è che la coppia vive una vita molto tranquilla, senza grandi eventi mondani e copertine: la semplicità è proprio la loro arma per vivere insieme un’esistenza che fila lenta e ricca di amore.