Umberto Gaudino, danza del cocco a Uomini e Donne/ Da Amici al successo

Umberto Guadino approda al Trono Over di Uomini e Donne. Durante la puntata di martedì 4 febbraio 2020, il ballerino di Amici 19 sarà ospite in studio durante la gara di ballo con il cocco per danzare con una delle dame del parterre. Un momento che si preannuncia davvero imperdibile per le tantissime fan del ballerino lanciato proprio dal talent show di Maria De Filippi che quest’anno è entrato di diritto tra i ballerini professionisti di Amici. Proprio ad Amici Umberto si è fatto notare per un ballo molto passionale con l’allieva Talisa, che ha vissuto un momento di forte imbarazzo in sala prove durante una coreografia poi superato durante la diretta del programma. La danza è sempre stata la più grande passione di Umberto che ha cominciato a studiarla quando aveva soli 5 anni. Crescendo ha cominciato a partecipare a diversi tornei nazionali e internazionali arrivano nel 2008 in finale durante il Campionato Mondiale ed Europeo di ballo. Nel 2009 la prima vittoria: vince il Campionato Italiano nella categoria 19-34 anni, classe A1. Nel 2019 sale ancora una volta sul gradino più alto del podio del Campionato Italiano e partecipa a diverse gare internazionali in America, Cina, Spagna, Francia e Serbia

Umberto Gaudino: da Amici al successo

La consacrazione di Umberto Gaudino come ballerino arriva quando partecipa ad Amici di Maria De Filippi dove si fa apprezzare per le sue doti artistiche, ma anche per la sua bellezza. In pochi sanno che ha partecipato per ben due anni anche a Ballando con le Stelle facendo coppia prima con Martina Pinto e poi con Sara Santostasi. Dal punto di vista della vita privata, il bell’Umberto è stato fidanzato per diversi anni con Louise Heise, ballerina danese da cui si è separato solo pochi mesi fa. Oltre alla passione per la danza, Umberto ha una grandissima passione per i tatuaggi, visto che ne ha diversi sul corpo: da una scritta sul braccio destro a due line parallele sull’altro braccia. Non solo, ha delle scritte e alcune lettere sul lato destro del corpo, mentre sulla gamba un tracciato dell’elettrocardiogramma.

