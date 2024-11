Umberto Gaudino, chi è e carriera: dai primi tornei al boom ad Amici

Umberto Gaudino è uno degli ospiti della seconda puntata di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin e celebrativo dei talenti di Amici che torna in onda questa sera su Canale 5. Originario di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il ballerino classe 1990 ha iniziato la sua attività professionale da giovanissimo; a circa 5 anni ha iniziato a danzare, da adolescente ha successivamente partecipato a diversi tornei nazionali ed internazionali e ad innumerevoli campionati italiani.

Una lunga gavetta che l’ha portato, nel corso degli anni, ad avvicinarsi anche al panorama televisivo: è stato infatti chiamato da Milly Carlucci per alcune edizioni di Ballando con le stelle in qualità di maestro, sino alla grande occasione presentatasi nel 2019 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel corso di quell’edizione ebbe accesso alla fase finale, piazzandosi al 6° posto in classifica; successivamente ricevette dalla conduttrice la proposta di entrare a far parte del cast di ballerini professionisti del programma, che accettò ben volentieri.

Umberto Gaudino è fidanzato? Dall’ex Louise Heise alla vita privata oggi

Oltre alla brillante carriera nel mondo della danza, cosa sappiamo della vita privata di Umberto Gaudino? In passato ha avuto una lunga relazione con Louise Heise, ballerina di origini danesi che è stata sua abituale compagna di ballo e con la quale ha preso parte a diverse competizioni, con ottimi risultati. Archiviata questa storia d’amore, la vita sentimentale dell’ex Amici è sempre rimasta nell’ombra, vissuta in forma assolutamente discreta e riservata, lontana dal mondo del gossip.

In passato si è vociferato di un presunto flirt con Martina Miliddi, anche lei ex ballerina del talent di Maria De Filippi, ma i rumors non sono mai stati realmente confermati. Oggi tutto tace: al momento, dunque, Umberto Gaudino dovrebbe essere single e continua a conservare un profilo basso riguardo la sua sfera personale.