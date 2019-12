Umberto Gaudino e Louise Heise si sono lasciati/ L’annuncio: “Siamo ottimi amici!”

Umberto Gaudino e la sua storica fidanzata Louise Heise, si sono lasciati dopo più di 13 anni di amore. Il ballerino divenuto famoso per merito dell’edizione numero 18 di Amici, attualmente fa ancora parte del corpo di ballo di ballerini professionisti del talent show. “Cari amici, abbiamo qualcosa di importante da dire e speriamo di essere d’esempio con questo messaggio e un modello per le coppie come noi che si sono conosciuti molto presto nella vita. Abbiamo affettuosamente deciso di lasciarci”, ha scritto il danzatore di latinoamericano. La coppia ha anche spiegato come era nato il loro amore: “Prima di incontrarci all’età di soli 15 e 17 anni eravamo già infatuati l’uno dell’altro. Quando le nostre strade si sono incrociate 13 anni e mezzo fa, ci siamo innamorati follemente l’uno dell’altro e ci siamo innamorati ancora più profondamente da adulti 3 anni fa. Abbiamo fatto il viaggio più bello e magico insieme. Non è cambiato assolutamente nulla su quanto ci amiamo, ma l’amore è una bellissima avventura che per ora ci sta portando su percorsi diversi”.

Nonostante Umberto Gaudino e Louise Heise si siano lasciati quindi, il loro affetto rimane assolutamente invariato, così come la stima e il rispetto. “Non ci sono segreti tra di noi, sappiamo tutto l’uno dell’altro nel bene e nel male. E lo accettiamo senza ostilità o alcun sentimento negativo tra di noi. – ha continuato il ballerino – Siamo solo due migliori amici che si rendono conto che è tempo di prendersi un po’ di spazio per realizzare i nostri sogni e vivere la vita più gioiosa e appagante possibile. Siamo ancora migliori amici, partner commerciali e occasionalmente partner di ballo”. Con queste parole quindi, si confermano gli ottimi rapporti: “Con questo messaggio vorremmo incoraggiare le persone ad ascoltare i loro cuori, la loro felicità e il loro amore oltre il tempo, lo spazio e il cambiamento. Quando c’è profondo rispetto e amore reciproco, le rotture non devono essere ostili, piene di odio, rimpianti o disapprovazione”.

