Umberto Marzotto, ex marito Marta Marzotto/ Il conte in fabbrica stroncato dalla malattia

Chi era Umberto Marzotto? Questa è la domanda che tanti italiani si stanno ponendo durante la visione di Illuminate, la docu-serie di casa Rai e in onda su Rai 3, che vede protagonista questa sera Marta Marzotto, celebre stilista. L’uomo, scomparso alla fine del 2018, è stato il marito della fashion icon e padre dei suoi quattro figli, ma non solo…

Umberto Marzotto infatti è noto per le sue attività nelle imprese di famiglia, tra le grandi protagonista della ricostruzione del Paese, fino a diventare uno dei punti di riferimento dell’economia italiana. L’uomo, come dicevamo, è scomparso il 28 dicembre del 2018 all’età di 92 anni: era malato da tempo, affetto da una patologia neurodegenerativa che lo ha costretto al ricovero in un nosocomio.

CHI ERA UMBERTO MARZOTTO

Dopo l’amore con Marta Marzotto, il conte Umberto Marzotto si è risposato in seconde nozze con Gemma Gerolimetto, madre del suo quinto figlio. Dal punto di vista lavorativo la famiglia ha avuto un ruolo fondamentale, nonostante le divisioni con il fratello Pietro. I due, infatti, si erano traumaticamente divisi tra il 2004 e il 2007, portando avanti uno scontro a colpi di Opa. Dopo essersi ritirato dall’attività lavorativa, Umberto Marzotto si era trasferito in Svizzera, a Lugano per la precisione. Commovente il ricordo del figlio Matteo in occasione della sua dipartita: «È stato un uomo equilibrato e molto generoso. Un padre affettuoso e un imprenditore che sapeva prendersi i rischi. Aveva doti di pazienza, equilibrio e ragionevolezza, è stato un grande gestore ma non ha mai voluto la ribalta», le sue parole riportate dai colleghi del Corriere della Sera.

