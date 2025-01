Anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste: perché Umberto ha ucciso Ruggero? Giovanni vicino alla verità

La serie italo-tedesca thriller e poliziesca è pronta a tornare su Rai1 a partire da questa sera, martedì 12 gennaio 2024 e terrà compagni ai telespettatori per ben quattro settimane. E dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che le trame riprenderanno dal punto esatto in cui si è conclusa ovvero dall’omicidio di un ospite dell’albergo, perché Umberto ha ucciso Ruggero? Quale segreto nasconde? Dalle anticipazioni si scopre che nel corso della puntata della fiction di Rai1 verrà fuori qualcosa sul passato dell’uomo.

Le anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste svelano che Umberto, il papà amorevole di Lara, ha ucciso l’uomo, che nel frattempo via radio stava cercando di chiamare i soccorsi perché in preda ai deliri e convinto che qualora sarebbe arrivato qualcuno avrebbe messo in pericolo tutti perché pericoloso. Tramite una serie di flashback, poi, verrà fuori il passato dell’uomo e su come è morta la moglie, la madre di Lara, che ha perso la vita in un incidente stradale mentre in auto si trovavano tutt’e tre e da lì l’uomo ha iniziato a perdere la lucidità. Nel frattempo verrà fuori che Ruggero è stato ucciso e Giovanni inizierà ad indagare per compredere chi è l’assassino.

E non è finita qui perché dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che Giovanni Lo Bianco (Alessandro Preziosi) inizierà a sospettare che sia Umberto ad aver ucciso Ruggiero, partendo da una serie di indizi tra cui il fatto che il colpevole è mancino ed ha visto l’uomo riempirsi una caraffa con la mano sinistra. La situazione prenderà una piega inaspettata quando Umberto darà segni di cedimento imbracciando il fucile e minacciando di uccidere Giovanni e Lidia (Aurora Rufino) appuntato della locale stazione della polizia. Durante la colluttazione partirà un colpo accidentalmente, chi ha sparato e perchè?. Umberto muore in Black Ou Vite Sospese 2 portando con se il suo segreto? Si l’uomo esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Giovanni. Inizieranno dunque le indagini per scoprire chi ha ucciso Umberto e perché ed il sospetto principale sarà Karim…