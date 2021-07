Umberto Orsini e Burt Lancaster, ex compagni Ellen Kessler/ “Mi ha fatto la corte e…”

Umberto Orsini e Burt Lancaster sono due ex compagni di Ellen Kessler, la sorella di Alice Kessler del Dadaumpa. Ellen per diverso tempo è stata fidanzata con Umberto Orsini, un attore teatrale che ha incontrato in modo davvero particolare. A raccontarlo è stata proprio la ballerina del Dadaumpa che ha rivelato: “lui chiese al nostro produttore chi di noi due era libera. Alice era fidanzata con un francese e così Umberto prese a corteggiarmi. Credo che lui, essendo in concorrenza con Corrado Pani che aveva una storia con Mina, volesse dimostrare che era altrettanto capace di conquistare una showgirl”. Un amore durato 20 lunghi anni quello tra Ellen e Umberto Orsini, ma i due non arrivarono mai al matrimonio. “Alice era fidanzata con un francese e Umberto prese a corteggiarmi — ha raccontato Ellen — Credo che lui, essendo in concorrenza con Corrado Pani che aveva una storia con Mina, volesse dimostrare che era altrettanto capace di conquistare una showgirl”.

Gemelle Kessler, infanzia difficile e figli/ "Non abbiamo nessun rimpianto"

Ellen Kessler e il flirt con Burt Lancaster: “una notte non memorabile”

L’amore tra Ellen Kessler e Umberto Orsini è terminato quando lei lo sorprese a telefono con un’altra donna, una delle tante. Diversi, infatti, i tradimenti “subiti” dalla soubrette che in una intervista alla stampa ha però precisato: “non potevo rimproverarlo perché io ero sempre in giro, quindi gli dicevo di stare attento, di non prendere le malattie. So anche con chi mi tradiva, ma non lo dico”. Alla fine i due si sono lasciati visto che il compagno pretendeva, essendo un attore, di avere diritto ad un’amante. Di diverso tipo la relazione con Burt Lancaster, che è stato solo un flirt di gioventù per la soubrette che ha raccontato: “mi ha fatto la corte e io ci sono cascata”. L’attore ha notato Ellen al Lido di Parigi e poco dopo l’ha invitata al George V Hotel. In quell’occasione i due hanno vissuto una notte d’amore che la ballerina considera ancora oggi non memorabile.

LEGGI ANCHE:

Gemelle Kessler, Ellen e Alice/ "Dadaumpa? A 82 anni ci alleniamo ancora!"Marcel Amont ed Enrico Maria Salerno, ex compagni Alice Kessler/ "Era sposato e con figli..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA