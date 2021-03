Umberto Tozzi/ A Sanremo 2021, dopo la polemica con Trump e la sua Gloria

Umberto Tozzi sarà sul palco di Sanremo 2021 per rendere omaggio alla musica italiana e come super ospite di questa finalissima della seconda edizione della kermesse condotta da Amadeus. Proprio questa mattina il conduttore ha annunciato che l’artista italiano, uno dei più noti anche all’estero, sarà sul palco in veste di artista dei record con 80 e più milioni di dischi venduti in tutto il pianeta, una serie di successi e trionfi planetari, ma anche una serie di premi vinti e riconoscimenti che sono arrivati per il suo valore da artista, lo stesso che possiamo dire ha anche nella sua vita di tutti i giorni alla luce dell’aiuto che sta dando agli addetti ai lavori e alla sua “famiglia itinerante” in questo periodo di lockdown e non solo. Sembra che proprio questo sia il motivo che lo porterà sul palco, ovvero le tante iniziative messe in campo per riparare agli effetti devastanti dalle conseguenti chiusure di live e concerti.

Umberto Tozzi a Sanremo 2021 con la sua Gloria dopo le polemiche con Trump?

Proprio a Sanremo 2021, Umberto Tozzi potrebbe portare anche il suo successo, Gloria, la canzone che Donald Trump ha usato negli Usa per il suo “assalto”, utilizzo dal quale lui stesso si è dissociato parlando della sua canzone come di un “inno all’amore” e non al potere. Lui stesso ha scritto sui social: “La mia canzone ha anticipato le drammatiche azioni di violenza fisica e verbale di cui siamo stati attoniti spettatori in questi giorni. Sono un’artista che sia nel pubblico che nel privato ha sempre privilegiato l’amore alla violenza, il dialogo alla forza. “Gloria” è un brano scritto per cantare la bellezza della vita e non certo come inno di rivolta. Mi dissocio!”. Cosa dirà sul palco di Sanremo 2021 questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA