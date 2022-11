Umberto Tozzi choc: “Ho avuto un tumore alla vescica”/ “Durante la chemio preso il Covid per la terza volta”

Umberto Tozzi choc: “Ho avuto un tumore alla vescica e ho preso in Covid tre volte”

Momenti drammatici quelli che Umberto Tozzi ha rivelato di aver affrontato recentemente in una lunga intervista rilasciata al Corriere. Il celebre cantante ha ammesso di aver combattuto contro un tumore: “Ho avuto un problema di salute importante. Un tumore alla vescica. – ha spiegato – E poi, durante la chemio, ho preso il Covid per la terza volta. E mi è venuta una grave infiammazione polmonare”.

Monica Michielotto moglie Umberto Tozzi e i figli Natasha, Gianluca e Nicola Tozzi/ Legati da un grande amore

Tozzi spiega che tutto è iniziato da un semplice controllo: “Ad aprile il mio cardiologo mi ha prescritto un’ecografia addominale. Doveva essere routine. Invece mi hanno trovato il male.” Da qui l’inizio del calvario: “È stato un periodo davvero difficile, adesso per fortuna ne sono fuori, un mese e mezzo fa mi hanno detto che sono guarito e incrociamo le dita”.

Chi è Umberto Tozzi?/ I maggiori successi e i concerti posticipati per il Covid-19

Umberto Tozzi guarito: “Il trauma della malattia però rimane”

Umberto Tozzi racconta che questo duro percorso affrontato ha cambiato per sempre la sua vita, lasciando dentro un trauma che mai andrà via: “Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire su un palco. – ha spiegato l’artista – Mia moglie Monica è stata fondamentale. Non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata.” E ancora: “Poi nella testa si resetta tutto: i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro“.

"Truffata da finto Umberto Tozzi"/ Paola: "Mi ha estorto 17mila euro, ho denunciato"

Ora che è guarito, Tozzi si prepara a tornare sul palco: “[…] a dicembre riprendo il tour “Gloria Forever” e non vedo l’ora. – ha annunciato il cantante di ‘Gloria’, concludendo – Però sono cambiato, noto in me una positività diversa.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA