Ci sono amori infiniti che crescono nel tempo: é il caso di Monica Michielotto e Umberto Tozzi. La coppia è felicemente innamorata da anni e dalla loro unione sono nati anche due figli: Gianluca e Natasha. Il cantautore di tantissime canzoni di successo che hanno conquistato le classifiche italiane ed internazionali deve tanto alla compagna e moglie Monica Michielotto. Proprio Umberto Tozzi, ospite di Mara Veneir a Domenica in ha raccontato: “ho avuto la fortuna di avere mia moglie, una persona fantastica, la persona più leale che abbia incontrato nella vita che, oltre a fare un sacco di cose per me”.

La presenza di Monica Michielotto c’è sempre nella vita del marito Umberto Tozzi, visto che collabora attivamente con la sua etichetta discografica dove peraltro lavora il figlio Gianluca che si occupa della produzione e del campo manageriale. “Ho avuto la fortuna di avere questo nucleo familiare fantastico. I consigli più importanti anche sulla scelta delle canzoni sono suoi, lei mi è sempre stata molto vicino”” – ha aggiunto Umberto Tozzi.

L’amore tra Monica Michielotto ed Umberto Tozzi non è mai entrato in crisi; anzi anno dopo anno è cresciuto sempre di più con il cantautore che ha deciso di sposarla e risposarla per ben 5 volte. ” Nel percorso della nostra vita lei mi ha fatto innamorare più volte quindi l’ho sposata più volte: in chiesa (2 volte), in municipio, alle Mauritius e a Montecarlo Monica mi ha sempre dato tutto, è bella ed è una persona leale” – ha detto il cantautore che convive con la moglie dal 1991. La presenza di Monica è stata fondamentale anche negli ultimi anni quando il cantante ha scoperto un tumore alla vescica.

“Mi credevo debole, ho scoperto di avere coraggio. Mi ha stupito la serenità con cui sono riuscito ad affrontare la malattia. Ho messo da parte la paura, cercando di essere ottimista” – ha detto dalle pagine del Corriere della Sera parlando della sua malattia.