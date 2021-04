Umberto Tozzi, Top Dieci/ “Ero quasi finito sul lastrico ma poi..”

Umberto Tozzi ospite a Top Dieci di Carlo Conti

Umberto Tozzi è uno dei cantanti più famosi in Italia e non solo e questa sera sarà sul palco di Top Dieci per allietarci con i suoi successi e mettersi in gioco nel programma di Carlo Conti come super ospite. Da Gloria a Ti Amo, da Gente di mare a tanti altri successi, sicuramente è lui uno dei cantautori più amati anche all’estero tanto che proprio al sua canzone era finita a fare da colonna sonora a Trump con tanto di polemiche e relativa presa di distanza di Tozzi. Classe 1952, nato a Torino, Umberto Tozzi ha messo insieme una serie di successi sin da quando, a soli tredici anni, ha cominciato a studiare chitarra e per poi lanciare tra gli anni ’70 e gli anni ’80 i suoi successi. Alla fine però nella sua vita non c’è stata solo la musica e non ci sono stati solo degli alti ma anche dei bassi.

Umberto Tozzi “Ero quasi finito sul lastrico ma poi..”

In particolare, il cantante in passato è stato legato a Serafina Scialò (trovata morta in casa a Udine nel gennaio dello scorso anno) e proprio lei è rea, ad un certo punto, di aver portato via ad Umberto Tozzi molti soldi lasciandolo quasi sul lastrico. Lui stesso ci ha tenuto a precisare di non aver mai sposato la sua ex e poi ha rilanciato a Il Corriere della sera spiegando: “Avrei potuto mandarla in galera per i soldi di cui si è appropriata. A suo tempo le avevo firmato due assegni in bianco per pagare dei fornitori. Lei li mandò all’incasso: uno era di 100 milioni, l’altro di 350 milioni di lire”. Questa storia è ormai un lontano ricordo ma sicuramente la vita di Tozzi è fatta di tante sfumature, le stesse che ha messo nella sua musica.

