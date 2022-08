Umtiti al Lecce?/ Calciomercato: via libera dal Barcellona, martedì sarà in Italia

Calciomercato news, Samuel Umtiti al Lecce in prestito dal Barcellona

Il calciomercato estivo potrebbe portare un altro Campione del Mondo nel nostro campionato se andrà in porto la trattativa per portare Samuel Umtiti al Lecce. Il centrale della Nazionale francese starebbe per lasciare il Barcellona per trovare maggior spazio da titolare altrove dopo un paio di annate vissute decisamente al di sotto delle aspettative anche a causa di qualche grave infortunio di troppo ma in Puglia potrebbe provare a conquistare la convocazione per il Mondiale in Qatar.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore provenienti da Sport, i blaugrana avrebbero dato il via libera al ventottenne per andare in Italia e trattare il suo tesseramento con il Lecce. La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito secco con ingaggio a carico dei catalani a cui spetterebbero però dei bonus relativi al numero di partite che il difensore disputerà con i giallorossi. La giornata di martedì dovrebbe essere quella decisiva perchè Umtiti arrivi in Italia per trattare con i neo promossi e definire questo aspetto.

Calciomercato news, attesa per completare l'affare Umtiti al Lecce

Le chances di vedere Samuel Umtiti al Lecce entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sembrano dunque abbastanza buone. In settimana arriveranno ulteriori sviluppi in merito a questa clamorosa operazione per potenziare il reparto arretrato dei pugliesi che nel frattempo, come ricorda Sport Mediaset, hanno praticamente già messo le mani su Marin Pongracic, in presito dal Wolfsburg.

