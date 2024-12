DIRETTA ROMA LECCE: TESTA A TESTA

Questa partita richiama sempre alla memoria il precedente del 1986 che costò uno scudetto ai capitolini, la diretta Roma Lecce infatti è entrata nella storia del calcio italiano 38 anni fa e da quel momento in poi il “derby” dei colori giallorossi non ha più potuto essere una partita come le altre a Roma. I numeri complessivi in Serie A indicano comunque un dominio capitolino, perché il Lecce ha vinto solamente due volte a fronte di dieci pareggi e soprattutto ventiquattro vittorie per la Roma su un totale di trentasei incroci nella massima serie.

Ricordiamo allora che l’altro successo dei salentini risale al 4-2 di sabato 7 aprile 2012 però allo stadio di Via del Mare, mentre da allora ci sono state altre sette partite con cinque vittorie per la Roma più due pareggi. Nello scorso campionato di Serie A 2023-2024, infine, possiamo ricordare il successo casalingo per 2-1 della Roma all’Olimpico domenica 5 novembre 2023 e il pareggio per 0-0 al ritorno in Puglia di lunedì 1° aprile scorso, giorno ideale per gli scherzi ma evidentemente non per i gol. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN TV COME SEGUIRE LA DIRETTA ROMA LECCE IN STREAMING VIDEO E TV

Stasera all’Olimpico non ci sarà il sold out a cui eravamo abituati. Molti tifosi hanno venduto i biglietti acquistati per questa sfida e non andranno allo stadio ma c’è da scommettere che guarderanno in tv la diretta Roma Lecce su DAZN o Sky. Chi invece più comodamente vorrà vedere la partita su cellulare o computer potrà sfruttare la diretta streaming di NOW TV e Sky GO.

RANIERI E GIAMPAOLO PER INVERTIRE LA ROTTA

Il sabato della quindicesima giornata di Serie A si chiude alle 20,45 allo Stadio Olimpico di Roma con la diretta Roma Lecce in campo il 7 dicembre 2024. La classifica parla chiaro e rende questa partita una vera e propria sfida salvezza tra due squadre a quota 13 punti con sole due lunghezze sulla zona salvezza.

La Roma di Ranieri ha perso entrambe le partite giocate e non vede i tre punti dal 31 ottobre nella vittoria contro il Torino. Tre risultati utili consecutivi e una classifica migliorata, invece, per il Lecce di Giampaolo che propone un calcio intenso ma ancora troppo impreciso.

ROMA LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà interessante capire come Ranieri e Giampaolo decideranno di scherare le loro formazioni e che moduli decideranno di utilizzare. La Roma di Ranieri ha poche certezze e una di queste è Svilar in porta che verrà coperto da una difesa a tre con Mancini, Hummels e Ndicka aiutati anche da Celik e Angelino sugli esterni. In mediana ci sarà Paredes che sarà affiancato da Kone e Cristante a sostegno delle due punte che saranno Dovbyk e Dybala.

Momento interessante per il Lecce di Giampaolo che ha dato ottime risposte contro la Juventus e riproporrà il 4-3-3 con Falcone tra i pali ed una difesa formata da Guilbert, Baschirotto, Gaspar e Gallo. Ramadani e Coulibaly saranno i due mediani con Rafia sulla trequarti a sostegno del tridente formato da Dorgu, Krstovic e Tete Morente.

LE QUOTE DI ROMA LECCE: SU CHI SCOMMETTERE?

Gli appassionati delle scommesse possono fare una puntatina sulla diretta Roma Lecce, ma prima è meglio valutare bene le quote di Bet365. I padroni di casa sono nettamente favoriti ed un loro successo è dato a 1,55 contro il 2 per gli ospiti a 5,75 e il pareggio X a 4,00.