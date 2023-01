Un altro domani/ Anticipazioni 20 gennaio: qualcosa preoccupa Victor…

Un altro domani, anticipazioni puntata 20 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 20 gennaio, ci dicono che mentre la relazione tra Julia e Sergio sembra al capolinea, e lei inizia a guardare Tirso con occhi diversi. Sergio cerca di recuperare il rapporto con la fidanzata, ma non fa altro che peggiorare le cose. L’aver letto il suo diario, inoltre, l’ha fatta infuriare. Intanto Oscar riparte per la Cina con Lian, senza essere riuscito a trovare un accordo amichevole con Diana. La madre di Julia non vuole nemmeno parlargli prima del suo imminente ritorno in Cina ed è pronta ad andare in tribunale per iniziare una battaglia legale. Mario, in un momento delicato, si apre con Diana e le fa sapere qualcosa che non ha rivelato a nessuno. Automaticamente le cose cambiano.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 20 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen crede fermamente che Víctor abbia scoperto la sua storia d’amore con Kiros. Qualcuno li ha spiati, il domestico ne è sicuro, ma non sa bene chi potrebbe essere. La figlia di Francisco, invece, non vede altre alternative: deve essere per forza Victor. In questo modo si spiegherebbe lo strano comportamento del fidanzato. La verità però un’altra. Victor è infatti preoccupato per ciò che ha scoperto su Ventura. Nonostante Inés gli abbia fatto promettere di non andare alla guardia coloniale e non dire nulla, altrimenti tutta la famiglia potrebbe avere conseguenze, il giovane non riesce a darsi pace. Mantenere il silenzio sarà davvero difficile, e in un primo momento sembrerà intenzionato a volersi confidare con Carmen, l’unica a poterlo sostenere in questo momento complicato…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, le cose tra Julia e Sergio vanno sempre peggio. I due non solo litigano in bottega per via delle iniziative che lui prende con Olga, senza neanche interpellarla, ma il fidanzato non sembra proprio capire il suo stato d’animo. Infatti Julia è in crisi perché i suoi genitori stanno divorziando e non sa ancora bene come prendere la notizia. Da un lato sente di voler appoggiare Oscar e la sua relazione con Lian, dall’altra non capisce perché Diana non voglia parlare con il marito e cercare insieme una soluzione amichevole. Carmen e Kiros continuano a vedersi di nascosto, ma il ragazzo sospetta che qualcuno possa averli scoperti. Victor viene a sapere della rivolta che sta organizzando Ventura e scopre, oltretutto, che sua madre Inés ne era a conoscenza. Ora il ragazzo non sa come comportarsi…

