Un altro domani/ Anticipazioni puntata 12 settembre: Julia perdonerà Sergio?

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 settembre

Le anticipazioni di Un altro domani di oggi, lunedì 12 settembre 2022, ci rivelano che Carmen non è per niente entusiasta di partecipare alla merenda organizzata per riunire la sua famiglia e quella di Victor per discutere sui preparativi del matrimonio. La reticenza è dovuta dal suo cuore che non batte per il Ventura ma per Kiros. Sergio è molto pentito, non si è comportato bene con Julia, non doveva fuggire ma darle tutto il sostegno di cui necessita. L’uomo chiede alla moglie di dargli una seconda opportunità, ma la donna non ne vuole sapere e gli chiede di tenersi lontano dalla sua vita.

Oroscopo domani 13 settembre: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e...

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un altro domani Diana ha preso le redini dell’azienda, Julia ha bisogno di riposo. Da giorni cerca di mettersi in contatto con Sergio, ma pare scomparso nel nulla. Cloe dice a Maria che sente la mancanza di Dani e vorrebbe raggiungerlo a Madrid per chiarire la situazione, ma Maria cerca di dissuaderla facendole capire che non è il caso di insistere e finiscono per litigare. Kiros è nervoso, casualmente ha letto una pagina del diario di Carmen dove definisce il loro rapporto un’infatuazione. Il ragazzo sfoga la sua rabbia sul lavoro distruggendo i mobili che sta realizzando. Carmen interviene per difendere il ragazzo da eventuali ripercussioni. Victor riferisce a Patricia quanto è accaduto. Francisco si è preso un periodo di riposo e Patricia offre a Victor l’incarico di responsabile della qualità, il Ventura accetta. Francisco vorrebbe che Angel cominciasse a dare il suo contributo all’azienda. Il contratto con Ventura è scaduto e ora è arrivato il momento che si dia da fare. Patricia è contraria, per suo figlio ha altre aspettative. Ventura senior intanto reclama il suo credito. Francisco pensava che con il fidanzamento dei loro figli, il suo debito si sarebbe estinto, invece l’imprenditore deve darsi da fare per procurarsi il denaro di cui ha bisogno. Tirso ha saputo da Diana che Julia è incinta e decide di andarla a trovare per farle gli auguri. Ma la ragazza non è molto felice, da giorni Sergio non è reperibile e non ha preso bene la notizia. Dovrebbe essere contenta, ma la gravidanza non la sta vivendo bene, è stata una sorpresa e non sa nemmeno che Sergio rimanga in paese a godersi l’evento. Tirso la rincuora dicendole che ha bisogno di qualche giorno per assimilare la notizia.

Oroscopo domani 12 settembre 2022 Sagittario, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Nella soap Un altro domani Alicia confida a Ines che di tanto in tanto Angel dovrebbe uscire in pubblico con lei per dare credito alle voci che si sono riconciliati. Qualsiasi voce sulla loro relazione è il modo migliore per dissipare ogni pettegolezzo. Alicia chiede il permesso alla libraria di andare a un evento di gala al Rio Club accompagnata dallo studente. Ines è sopraffatta dalla gelosia e vuole parlarne con il suo amante prima di darle una risposta. Mabalè informa Carmen che Kiros ha capito che per lei è stato solo un capriccio, mentre lui è innamorato. L’operaio suggerisce a Carmen di stare lontano dall’amico e le racconta la storia di suo padre che dopo la morte della madre si è innamorato di una donna bianca, hanno lottato per il loro amore. Quando la colonia ha saputo della relazione suo padre è scomparso all’improvviso e per lo stesso motivo non vuole perdere Kiros. Mabalè chiede a Carmen di lasciare le cose come stanno, la vita dell’amico è nelle sue mani. Julia non si sente pronta a far crescere un figlio da sola. Mario le racconta che sua nonna ogni giorno veniva a prendere Carlos che trascorreva tutto il tempo con la sua famiglia. Carmen era sola, ma Julia ha la madre pronta a sostenerla. Julia è felice di ascoltare le parole di Mario ma teme che la presenza di Diana possa essere un problema più che un aiuto.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 12 settembre 2022 Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA