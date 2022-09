Un altro domani/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Julia scopre di essere incinta

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 settembre

Le anticipazioni di Un altro domani di oggi, lunedì 5 settembre 2022 ci rivelano che Carmen non riesce a fare un passo indietro e si fidanza ufficialmente con Victor, poi confida a Enoa di essere innamorata di un altro ragazzo. Anche con Kiros il rapporto si inclina, il ragazzo si sente tradito e usato dalla giovane. Affranto e rammaricato, per dimenticare si getta senza sosta nel lavoro. Julia scopre di essere incinta e si confida con Elena esprimendo tutti i suoi dubbi. L’amica le consiglia di prendersi del tempo per fare la scelta giusta e di tenere lontano dalla sua vita la madre. Diana infatti si presenta di nuovo in paese per seguire la figlia e mettere scompiglio alla sua esistenza. Anche per Francisco non è un momento favorevole, Ventura reclama il suo credito. Patricia intuisce che Carmen non è innamorata di Victor e cerca di convincerla di aver fatto la scelta giusta. Alicia dopo aver tranquillizzato Ines e Angel che non rivelerà a nessuno della loro relazione, ha chiesto di parlare con Ventura. Julia per ora vuole tenere nascosta la sua gravidanza, ma in paese si sparge la voce che è gravemente malata. Sergio nell’apprendere che Julia aspetta un bambino rimane basito, mentre lei si aspettava una reazione diversa.

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 5 settembre: Gemma giura vendetta a Stefania

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un altro domani Julia ha deciso di abbandonare il paese perché non è riuscita a restituire alla madre il prestito che le ha fatto per avviare l’attività da ebanista. Elena suggerisce a Tirso di farsi avanti con la ragazza e aprirle il suo cuore. L’albergatore si rivolge a Sergio e gli chiede di saldare il debito della moglie per impedirle di andarsene e rinunciare al suo progetto. Prima della partenza Julia riceve la visita dei suoi amici: all’appello manca solo Tirso. A Julia non sembra vero, è venuta per conoscere suo padre e poi non se n’è più andata. Mentre sta lasciando il paese, sopraggiunge Diana che si complimenta con la figlia per essere riuscita a saldare il debito. In mattinata le è arrivato l’assegno, ora la bottega è sua. Cloe incontra alla stazione Sergio, grazie alle sue parole ha trovato il coraggio di lasciare Libero, in realtà la ragazza si è invaghita di Dani conosciuto in rete, ma non sa che si tratta di Maria. Angel e Ines sono preoccupati, Alicia non si trova e temono che possa parlare e rivelare la loro relazione clandestina. Ines è convinta che è una persona intelligente e non farà niente per metterli in pericolo. Angel propone alla donna di fuggire e lasciarsi tutto alle spalle. Questa volta la decisione non è dettata da un impulso d’amore, ma significa salvarsi la vita. Alicia si presenta davanti alla coppia e chiede scusa per come ha reagito. Ines non sa come ringraziarla per la sua comprensione, la giovane promette di non svelare a nessuno la loro relazione. Carmen intanto si sta preparando per presenziare la festa dove verrà ufficializzato il suo fidanzamento con Victor.

Una vita/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Ramon si vendicherà di Leonardo?

Nella soap Un altro domani Julia è tornata a lavorare nella bottega ed è felice perché è sua e questa volta nessuno le può dire cosa deve o non deve fare. Alicia ferma per strada Ventura e gli dice che ha qualcosa da raccontargli che riguarda la moglie. L’uomo la invita nel suo ufficio il giorno dopo, perché deve partecipare alla festa di fidanzamento del figlio con Carmen. Carmen intanto non si fa vedere al ricevimento e Francisco chiede a Enoa di andarla a chiamare. Julia è nel panico ha scoperto di essere incinta. Sergio le confida di essere stato lui a restituire i soldi alla madre per permetterle di portare avanti il suo progetto, mentre Tiros si fa coraggio e le dichiara il suo amore. Kiros è pronto per fuggire con Carmen, lei è impacciata e imbarazzata, da una parte Victor le sta chiedendo pubblicamente la mano, dall’altra Kiros aspetta di fuggire insieme.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 5 settembre: la polizia crederà a Hope e Thomas?

© RIPRODUZIONE RISERVATA