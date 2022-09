Un altro domani/ Anticipazioni puntata 7 settembre: Diana scopre che Julia è incinta

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 settembre

Le anticipazioni della soap opera Un altro domani in onda oggi, mercoledì 7 settembre 2022, ci rivelano che Diana scopre che Julia è incinta di Sergio. La donna obbliga la figlia a dirlo al marito, ma Julia non è nemmeno sicura di portare avanti la gravidanza. Maria comprende che è arrivato il momento di mettere fine al fantomatico Dani. Non vuole far soffrire Chloe ma la messinscena non può continuare. Kiros non si dà pace e vuole una spiegazione da Carmen, decide di andare da lei, ma le aspettative sono diverse da come pensava. Ines e Angel hanno il fiato sul collo, temono che Patricia possa scoprire la loro relazione, devono escogitare un piano che allontani la donna da qualsiasi dubbio e per metterlo in pratica chiedono aiuto ad Alicia che si mostra accondiscendente e disposta a dargli una mano. È una vera amicizia oppure è un modo per guadagnarsi la fiducia della coppia per poi sferrargli il colpo di grazia?

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un altro domani Linda è molto contenta: Carmen è riuscita a fare breccia nel cuore di Victor, l’uomo più ambito di Rio Muni. In realtà il suo cuore batte per Kiros, ma Patricia l’ha minacciata di uccidere il suo spasimante, una volta identificato, nel caso in cui decidesse di non sposare il Ventura junior. Alicia informa Ines che alla colonia la gente vocifera che Angel frequenti una donna e che nella sua borsa è stata trovata una calza. Enoa comunica a Ines che Patricia la vuole incontrare per parlarle. La libraria incontra Angel perché teme che la madre abbia scoperto la loro relazione. In realtà Patricia vuole sapere chi è la donna che frequenta il figlio e chiede a Ines se il ragazzo le ha confidato qualcosa che lei dovrebbe sapere. Francisco non è convinto di cedere le azioni di Carmen a Patricia. La donna gli fa notare che è il modo più giusto per impedire che finiscano a Victor dopo il matrimonio. Francisco però teme che se le nozze non verranno celebrate, le azioni finiranno nella mani della sua amante e Carmen resterebbe senza dote. In questo momento si sente in colpa nei riguardi di Carmen, dopo averla “venduta” per sanare le finanze dell’azienda, cedendo le sue azioni la taglierebbe fuori del tutto. Carmen sta scrivendo una lettera alla madre, ma non l’ha informata del suo fidanzamento con Victor. Patricia le chiede spiegazioni e la ragazza replica di non essere certa di convolare a nozze. Victor chiede a Carmen se vuole annullare il loro fidanzamento.

Julia è incinta, Diana non sa nulla e crede che la figlia sia malata. Purtroppo la ragazza non riesce a rivelare a nessuno il suo segreto. Elena le ha suggerito di prendersi del tempo, ma prima o poi dovrà affrontare Sergio, Tirso e Diana. Maria è combattuta, non sa se rivelare a Chloe la vera identità di Dani. Elena non riesce a comunicare con la figlia e Julia cerca di intercedere per convincere la ragazza a rendere partecipe la madre della sua vita. Tirso è nervoso e triste per essere stato respinto da Julia.

LEGGI ANCHE:

