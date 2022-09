Un altro domani/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Julia parla con Sergio, ma lui…

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 settembre

Le anticipazioni di Un altro domani di oggi, giovedì 8 settembre 2022, ci rivelano che dopo le tante insistenze da parte della madre, Julia è costretta ad informare Sergio di aspettare un bambino. La notizia lascia l’uomo sconvolto, ma ad essere perplessa è Julia che non si aspettava una tale reazione da parte del marito. La delusione provoca in Julia altri malesseri che si vanno ad aggiungere a quelli già presenti. Tirso che non conosce ancora la verità, si allarma perché vede le condizioni di salute di Julia peggiorare. Diana è sul punto di rivelare la verità all’albergatore pur di tenerlo lontano dalla figlia. A Rio Muni le notizie volano più veloci del vento, se Ines e Angel stanno facendo di tutto per tenere segreta la loro relazione, Carmen teme che esca allo scoperto il suo legame con Kiros. Pur di salvare la vita al bell’operaio è costretta a sposare un uomo che non ama. Per non soffrire deve correre ai ripari e cerca di convincersi che si tratta di un’infatuazione, ma al cuor non si comanda. Kiros è geloso e non sopporta di vedere Carmen a braccetto a Victor per le strade della colonia. Carmen in questo momento desidera voltare pagina, ma il suo cuore batte soltanto per Kiros.

Terra amara/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Yilmaz è in coma!

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un altro domani Victor chiede a Carmen se ha qualche dubbio sulla loro relazione. Carmen gli risponde che all’inizio non era sicura, poi i dubbi sono svaniti e ora è certa di aver fatto la scelta giusta. Enoa riferisce a Carmen che Kiros vuole incontrarla, ma la ragazza non se la sente di affrontare la conversazione. Quando esce di casa per raggiungerlo incontra Victor che le regala un diario con la dedica stampata di Augustina, così ogni volta che scrive una pagina è come se parlasse alla sua tata. Ines teme che la relazione con Angel venga scoperta, propone di chiedere ad Alicia di far finta di essere la sua fidanzata, in cambio otterrà un aumento di stipendio. La ragazza si rifiuta di ricoprire questo ruolo e s’infuria con Ines per averlo proposto. Angel cerca di tranquillizzare Alicia, sarebbe un peccato mandare all’aria la loro amicizia. Alla fine la giovane accetta di farsi vedere in giro con Angel per non buttare all’aria il loro rapporto.

Una vita/ Anticipazioni puntata 8 settembre: David lascerà Acacias?

Nella soap Un altro domani Elena riesce a convincere Julia a parlare con la madre. Da quando al paese si è diffusa la notizia che è gravemente malata, la casa le si sta riempiendo di fiori e regali. In realtà Julia è soltanto incinta, ma ancora non è riuscita a metabolizzare quanto le sta accadendo. Vorrebbe tenere ancora per sé il segreto, ma è arrivato il momento di vuotare il sacco. Diana le semplifica il compito perché trova il test di gravidanza nascosto in un vaso. Julia a questo punto deve solo ammettere di aspettare un bambino da Sergio, ma il marito ancora non sa che presto diventerà padre. Questa notizia fa infuriare Diana, non capisce perché la figlia non voglia condividere una notizia così piacevole con il padre di suo figlio. Chloe non riesce a mettersi in contatto con Dani e confida a Maria le sue preoccupazioni. La ragazza sa che deve mettere fine a questa messinscena, ma le dispiace perché da una parte vedrebbe soffrire la sua amica, dall’altra non potrà più confidarsi con lei fingendo di essere un’altra persona. Alicia informa Patricia che la calza trovata nella borsa di Angel appartiene a lei, ma deve mantenere il segreto perché non vuole compromettere la sua reputazione. Patricia è disposta a mettere a tacere qualsiasi diceria.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Bill perdonerà Justin?

© RIPRODUZIONE RISERVATA