Un Babbo Natale tutto nuovo/ Su Rai 2 il film con Michael Gross

Un Babbo Natale tutto nuovo, film Rai 2 diretto da Christie Will

Un Babbo Natale tutto nuovo va in onda oggi, domenica 25 dicembre, su Rai 2. Il film è del 2015 ed è indicato per tutta la famiglia. È una commedia romantica e divertente. La regia è stata affidata a Christie Will, una nota scrittrice e anche produttrice cinematografica e televisiva di origine canadese. Nel corso della sua carriera ha scritto e diretto numerosi film tra cui Pagine per un omicidio, Sempre Natale, Il frutto dell’amore e Un pizzico d’amore. Ha ottenuto il Premio Directors Guild of Canada per il film Her Coming. Nel cast abbiamo Michael Gross, diventato noto per aver interpretato: Tremors a cold day in hell, Tremors 5 e Tremors. Meredith Baxter ha lavorato in molte serie televisive tra cui Casa Keaton.

Il primo ruolo di attrice le viene affidato nel 1972. Sul set conosce David Birney che dopo un breve fidanzamento sposa nel 1974 e divorzia 15 anni dopo. Ha cinque figli e si è sposata quattro volte. Nel 2009 ha fatto coming out e nel 2013 ha sposato la sua compagna Nancy Locke. Nel 1999 le viene diagnosticato un tumore al seno. Fortunatamente è riuscita a sopravvivere e a fondare un’associazione per la ricerca. Meredith Baxter e Michael Gross hanno recitato nella serie tv Family Ties. Una curiosità che si nota nel film è Connor, ogni volta che cerca di scivolare giù per la canna fumaria, si vede il camino muoversi mentre l’attore ci sale sopra.

Un Babbo Natale tutto nuovo, la trama del film

Un Babbo Natale tutto nuovo racconta la storia d’amore tra due giovani e una verità difficile da gestire. Holly è innamorata di Connor e oramai si frequentano da un po’ di tempo. La relazione va a gonfie vele, per questo la ragazza sicura dei suoi sentimenti e di quello che il suo compagno prova per lei, decide di presentarlo ai suoi genitori. Holly dice a Connor che questi vivono nel Nord più profondo, ma nulla lascia presagire quale sia realmente la località.

La ragazza in occasione delle feste natalizie decide di organizzare l’atteso incontro. Connor resta senza parole quando scopre che i genitori della sua fidanzata sono Babbo e Mamma Natale. Il giovane viene messo nella condizione di decidere se continuare la relazione, anche perché se deciderà di sposare Holly sarà il prossimo in fila per la lavoro di Babbo Natale. Connor è talmente innamorato di Holly che accetta la sfida e comincia ad entrare nella cultura di Babbo Natale. Si schiarisce i capelli e va a scuola di Babbo Natale. Lavora come Babbo Natale sul marciapiede, fa visite a domicilio, raccoglie i desideri dei bambini, apprende la storia e l’origine del personaggio e i pensieri della gente che mantengono vivo lo spirito natalizio.

