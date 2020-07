Un capitano, serie tv su Totti/ Castellitto jr sarà il 10 della Roma, Ilary Blasi…

Le riprese di “Un capitano”, la serie tv in sei puntate dedicata a Francesco Totti stanno per cominciare. La serie racconterà sei episodi fondamentali della vita e della carriera dell’ex capitano della Roma e si baserà sull’autobiografia “Un capitano” che Totti ha scritto insieme al giornalista Paolo Condò. La regia sarà affidata a Luca Ribuoli. La serie dovrebbe andare in onda nell’autunno del 2021. In attesa che le riprese comincino, nelle scorse ore, il Corriere della Sera ha svelato i nomi degli attori che, nella serie, vestiranno i panni di Francesco Totti e di alcune delle persone più importanti della sua vita come mamma Fiorella e la moglie Ilary Blasi. Non mancheranno, tuttavia, i personaggi sportivi che hanno ricoperto un ruolo importante nella carriera del leggendario numero 10 della Roma.

UN CAPITANO: PIETRO CASTELLITTO SARA’ IL NUMERO 10 DELLA ROMA, GRETA SCARANO SARA’ ILARY BLASI

Nella serie “Un capitano“, a vestire i panni di Francesco Totti sarà Pietro Castellitto, figlio di Sergio e Margaret Mazzantini. Ilary Blasi, invece, secondo quanto fa sapere il Corriere della Sera, avrà il volto di Greta Scarano, attrice che nel curruculum vanta lavori importanti come R.I.S., Squadra antimafia e Liberi sognatori solo per citare qualche titolo. Gianmcaro Tognazzi, invece, interpreterà Luciano Spalletti mentre Monica Guerritore vestirà i panni di mamma Fiorella che ha sempre creduto nel talento del figlio. Era lei che lo accompagnava agli allenamenti e fu decisiva nel suo rifiuto al Milan. Giorgio Colangeli, invece, sarà papà Enzo, colui che da bambino lo spronova a dare il meglio di sè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA