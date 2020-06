Francesco Totti “Ho perso il Rolex, aiutatemi a trovarlo”/ “Vengo io a prenderlo”

Francesco Totti ha perso il Rolex, e per provare a ritrovarlo ha chiesto aiuto praticamente a tutta Roma e tutto il Paese, di fatto: ha infatti pubblicato sui social network una richiesta specifica, dicendo che “è quasi impossibile ma tentar non nuoce”. Un orologio che sicuramente ha un alto valore economico, ma che l’ex capitano della Roma ha a cuore soprattutto per quanto simboleggia: dice infatti di averlo avuto con sé per tutta la carriera, e nella descrizione parla di un cinturino nel quale ci sono due placchette con la lettera C, specificando che stanno per Cristian e Chanel – i nomi dei primi due figli. “Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco” ha scritto Totti; il messaggio è stato condiviso dalla moglie Ilary Blasi, aumentando così il numero di persone che possono vederlo e aiutare la coppia a ritrovare il Rolex Daytona.

Ora, la cosa curiosa è che Francesco Totti ha anche condiviso un numero di telefono al quale essere contattato, aggiungendo “verrò io di persona a prendere l’orologio”; non è chiaro se il numero del cellulare sia quello personale del Pupone (difficile sia così) o si tratti di una sim usa e getta da disattivare all’istante, una volta servito lo scopo. Il rischio, in caso contrario, è che a Totti arrivino migliaia di chiamate al minuto (un po’ come successo tempo fa a Maria Sharapova, che aveva condiviso il suo numero sui social network), magari partendo proprio dalla “scusa” del rolex da ritrovare. A proposito: forse tra chi leggerà il messaggio ci sarà proprio la persona che ha trovato (o rubato?) l’orologio. Possibile che sia così, del resto stiamo parlando di un personaggio che ha una certa notorietà (per usare un eufemismo) e questo sicuramente può avere il suo peso nella ricerca del Rolex.



