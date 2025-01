Un eroe sconosciuto è un film diretto da Joel Smallbone e Richard L. Ramsey e basato su una storia vera, quella della famiglia Smalbone, che agli inizi degli anni ’90 deve affrontare la crisi economica che colpisce l’Australia. Il capostipite della famiglia, David (interpretato dal figlio Joel), a causa di questa crisi, va incontro a un grave fallimento finanziario che distrugge la ricchezza che si era costruito facendo l’impresario nel mondo della musica. David in Australia non può più riprendersi, ogni suo tentativo va a finire in nulla, per questo decide di trasferirsi negli Stati Uniti, a Nashville, riuscendo a convincere la moglie Helen (Daisy Betts) a seguirlo insieme ai loro sei figli.

Negli Usa il progetto di David va subito incontro al fallimento, per cui la famiglia si trova a vivere in povertà e sopravvive grazie a lavori di giardinaggio nelle case dei vicini che si dimostrano attenti e sensibili alle loro esigenze.

Le difficoltà sono molte e David non riesce a trovare la strada per tornare a fare il suo lavoro. Vi sono momenti in cui precipita in una vera e propria depressione non riuscendo a trovare le energie per reagire. Così, dentro questa situazione di precarietà economica, pian piano emerge e si impone Helen, che è il vero perno della famiglia: lei sente il dramma in cui tutti sono costretti a vivere, vi sono momenti di tensione con il marito, ma riesce sempre grazie alla sua fede e a uno sguardo positivo sulla vita a trovare la forza per reagire e a portare tutti i figli ad affrontare con fiducia la realtà difficile in cui vivono.

La personalità di Helen è affascinante, consapevole delle difficoltà di una vita che lei aveva scelto per amore a David, in fiducia a lui, non si arrende mai, anzi cerca in ogni circostanza di vedere il lato positivo e comunica ai figli, poi anche al marito, la sua voglia di vivere. È lei l’eroe sconosciuto, in lei si vede quanto la fede possa dare una speranza reale di fronte a ogni situazione, in lei è evidente che per non soccombere alle condizioni negative bisogna trovare qualcosa di più, che in lei è la fede.

Helen così diventa il punto di unità della famiglia: i figli si erano venuti a trovare in un ambiente estraneo, avevano da un certo punto di vista subito la scelta del padre, Helen lo sapeva, lei aveva scelto per amore, i figli non avevano capito, tutto poteva andare in frantumi, Helen riesce a reggere alla situazione e non solo a mantenere ma a far crescere l’unità della famiglia.

Nella realtà la vicenda ha una conclusione positiva, perché non sarà il padre David a trovare la strada per il successo nel mondo della musica, ma la figlia maggiore Rebecca (Kirrilee Berger) che inizierà una carriera nel campo della musica e con questo salverà la famiglia dal disastro economico. Grazie a Rebecca il padre David ritornerà a fare l’impresario in campo musicale e tutti gli altri fratelli troveranno la loro strada, due di loro Joel e Luke costituiranno il duo pop cristiano For King & Country.

Un eroe sconosciuto è una storia commovente che ha molto da insegnare per l’oggi, è una storia di crisi economica di una famiglia e di emigrazione che fa vedere come sia decisivo trovare un punto di positività per trasformare anche le situazioni più difficili e gli ostacoli più duri in occasioni di crescita umana e di unità. Ci vuole qualcuno come in questo caso Helen che abbia la forza e la fede per aprire a tutti gli altri gli occhi così che nel dramma si veda lo spiraglio che rilancia il cammino della vita.

